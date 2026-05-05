Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los Roger Federer y Rafael Nadal del fútbol, mientras Thierry Henry evita elegir un «GOAT» definitivo

En declaraciones a «Marca» durante un acto en Londres, Henry ofreció una nueva perspectiva sobre la eterna rivalidad entre Messi y Ronaldo. Presionado para elegir un ganador definitivo, el exdelantero del Barcelona afirmó que compararlos es un error. «Es un error. ¿Por qué separarlos si se puede disfrutar de ambos?», explicó. “Claro, jugué con Leo y lo prefiero por cariño, pero nunca iré en contra de Cristiano. Ambos están en la luna del fútbol: son de otro planeta y se han impulsado mutuamente, como Nadal y Federer, o Prost y Senna. Cris y Leo están fuera de competencia”.