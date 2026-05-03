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Lionel Messi y Antonela Roccuzzo asistieron al Gran Premio de Miami, donde el astro argentino se reunió con los pilotos de Fórmula 1 George Russell, Kimi Antonelli y Franco Colapinto
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Messi acapara toda la atención en la F1
Tras sus hazañas del sábado en la Major League Soccer con el Inter de Miami, Messi acaparó la atención en el Gran Premio de Miami.
El ídolo argentino llegó al circuito junto a su esposa, Antonela, sorteando un mar de cámaras y aficionados ávidos de ver al campeón del mundo.
Conociendo a los pilotos
A pesar de la amenaza de tormentas eléctricas, que obligó a los organizadores a adelantar tres horas la salida, Messi lucía relajado antes de una intensa jornada de carreras. El jugador de 38 años recibió un trato VIP y se dirigió al corazón de la acción para reunirse con algunas de las principales figuras del deporte.
Uno de los momentos más destacados fue su paso por el box de Mercedes-AMG Petronas, donde el ídolo del Inter Miami y su familia posaron con Russell y la joven promesa Antonelli para unas fotos que pronto se hicieron virales.
Además, el encuentro tuvo un tono especial para la delegación argentina: Messi se reunió con el joven piloto Franco Colapinto, uniendo fútbol y automovilismo en su país natal.
Las estrellas de primer nivel acuden en masa al sol de Florida.
Messi no fue la única estrella deportiva en el Gran Premio de Miami, que reafirmó su fama de parada más glamurosa del calendario de la F1. La leyenda del tenis Rafael Nadal y el exdefensa del Bayern de Múnich Jérôme Boateng también disfrutaron del ambiente en el paddock.
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La atención vuelve a centrarse en el Inter Miami tras la carrera
Aunque el glamour del paddock fue un respiro, la visita al circuito llegó menos de 24 horas después de un mal resultado para Messi en el campo.
El Inter Miami cayó 4-3 ante su rival floridano, el Orlando City, tras desperdiciar una ventaja de tres goles, y el capitán ansía volver a la senda de la victoria mientras se prepara para un ajetreado verano de compromisos internacionales con Argentina en el Mundial de 2026.