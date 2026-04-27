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¿Lionel Messi perderá a su mentor? El Real Madrid contacta al DT argentino Lionel Scaloni para reemplazar a Álvaro Arbeloa
La búsqueda de un nuevo entrenador «galáctico»
El Real Madrid vive un periodo de transición. A once puntos del Barcelona en La Liga y con poco en juego esta temporada, crece la presión sobre el entrenador Arbeloa. Su cargo siempre se vio como temporal, y la directiva busca un sucesor de renombre. Entre los candidatos figuran Cesc Fábregas, Jürgen Klopp y el seleccionador de Francia, Didier Deschamps. Pero el nombre más intrigante es el del técnico con fuertes lazos a la mayor leyenda del eterno rival.
- AFP
El Real Madrid se pone en contacto con Scaloni
Según «El Partidazo de Cope», el Real Madrid ha contactado oficialmente con Scaloni. El técnico de 47 años ha elevado su prestigio tras ganar la Copa América y el Mundial con Argentina, mostrando gran capacidad táctica y gestionando figuras como Messi, lo que ha atraído la atención de la directiva madridista. Este posible fichaje marcaría un giro importante para Scaloni, quien ha pasado los últimos años forjando una dinastía con la Albiceleste. Para el Madrid, contratar a un técnico de su calibre sería una clara declaración de intenciones, aunque su llegada aún no tiene fecha fija por sus compromisos internacionales.
El futuro de Scaloni tras el Mundial de 2026
Scaloni tiene contrato con la AFA hasta el Mundial 2026. Pese a las especulaciones sobre ofertas europeas, el técnico se mantiene profesional y enfocado en la selección. En una rueda de prensa en marzo, evitó hablar de una posible salida. «Pienso en lo que viene; nunca me fijé demasiado en el futuro. No creo que sea apropiado porque distrae», afirmó. «Tengo una relación excelente con el presidente, y si debo sentarme a hablar, lo haré sin problema».
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El futuro incierto de Arbeloa
Los rumores sobre Scaloni debilitan aún más la posición de Arbeloa. Tras asumir el cargo en un momento difícil, el exdefensa no ha logrado recortar distancias con un Barcelona imparable. A cinco jornadas del final, con el título casi perdido, la prensa ya analiza la temporada madridista. Si los rumores sobre Scaloni y otros técnicos de renombre crecen, la salida de Arbeloa parece inevitable.