Lionel Messi, «muy ilusionado», se muestra optimista sobre las posibilidades de Argentina de revalidar el título mundial tras marcar un gol que ha batido un récord en el último partido de preparación

Messi volvió a demostrar por qué es clave para Argentina. En la victoria 3-0 sobre Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, el rosarino entró en el minuto 70 y, con un preciso penal, sentenció el partido y alcanzó 117 goles con su selección tras recuperarse de una pequeña molestia física.

Tras el partido, Messi declaró a TyC Sports: «Lo disfruté desde el principio; llevaba tiempo queriendo jugar pese a la molestia. Me sentí muy bien y con ganas de empezar para dejar atrás los miedos y jugar con libertad. Tenemos una semana para llegar en forma al partido inaugural».