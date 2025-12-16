'Lionel Messi me hace llorar' - El candidato a la presidencia de Newell's Old Boys explica lo que debe suceder para que el astro de Inter Miami se reincorpore al club de su infancia
Las raíces de Messi: Comenzó en Newell's antes de unirse al Barca
Messi formó parte del sistema juvenil de Newell's antes de tener la oportunidad de unirse a los gigantes de La Liga, Barcelona. Prometieron cubrir los gastos médicos y apostaron por el potencial de una sensación adolescente sin saber en qué se convertiría.
Pasó 21 memorables años en Cataluña, con Messi construyendo su reputación como uno de los grandes de todos los tiempos. Marcó 672 goles para el Barça mientras los ayudaba a ganar 10 títulos domésticos y cuatro coronas de la Liga de Campeones.
Contrato de Messi: Nuevo acuerdo firmado en la MLS con el Inter Miami
Se fue al Paris Saint-Germain como agente libre en 2021, pasando dos años en Francia. Luego Messi fue en busca del sueño americano cuando David Beckham lo atrajo al Inter de Miami. Se han saboreado triunfos en la Leagues Cup, Supporters’ Shield y MLS Cup allí.
A los 38 años de edad, el ícono sudamericano ha firmado una extensión de contrato de tres años destinada a mantenerlo en el sur de Florida hasta 2028. Parece poco probable que se produzca un cambio de escenario en el corto plazo.
¿Volverá Messi a Newell's Old Boys antes de retirarse?
Newell's, sin embargo, se aferra a la esperanza de traer a un hijo pródigo a casa. Habiendo evitado por poco el descenso en la campaña de 2025, se están preparando para llevar a cabo otra ronda de votaciones presidenciales.
Uno de los temas que están siendo discutidos por varios candidatos es el de Messi y si realmente podría regresar a Rosario. Guillermo Munoz le dijo a TNT Sports cuando le preguntaron sobre ese tema: “Primero tenemos que ver si Messi tiene ganas de vincularse con Newell's.”
Continuó hablando sobre los rumores de la transferencia de Messi, señalando que Old Boys no desperdiciará energía y fondos persiguiendo un sueño imposible: “Puedo realmente querer que Messi venga, pero no es suficiente con solo decir, 'algún día, algún día.' Veo a Messi y me hace llorar. Pero eso no significa que esté por encima del club en absoluto.”
El compañero de Messi en la victoria de la Copa del Mundo, Diego Maradona, tuvo un breve paso por Newell's cuando regresó a Argentina desde Europa, mientras que el ex entrenador de Barcelona e Inter Miami, Tata Martino, también ha retomado pasos hacia un club con el que tuvo tres períodos como jugador.
Sobre las posibilidades de que Messi siga ese camino, Munoz agregó: “Un día, Maradona dijo: ‘Voy a jugar en Newell's’. Un día Tata Martino dijo: ‘Voy a echar una mano en Newell's. Messi no tiene compromiso ni obligación con Newell's. Pero si realmente quiere venir, tendría que decirlo.”
Sueño norteamericano: MLS y enfoque en la Copa del Mundo para Messi
Messi ha expresado su amor por Newell’s de manera regular, pero nunca ha anunciado su intención de representar al club a nivel sénior antes de colgar las botas. Otros han estado hablando por él.
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien presenció el regreso de Ángel Di María a Rosario Central a los 37 años, dijo a TNT Sports cuando se le preguntó si Messi algún día jugará en su tierra natal: "Espero que sí".
El ex entrenador de Newell’s, Cristian Fabbiani, dijo a ESPN F90 en abril pasado cuando se le preguntó si Messi podría ser fichado - potencialmente con un contrato a corto plazo que le permita seguir vinculado con el Inter Miami: “Espero que Messi venga a jugar por solo cuatro meses, cuando quiera. Un torneo dura eso, cuatro meses”.
Por ahora, Messi está muy enfocado en los eventos en América del Norte. Recién después de ayudar al Inter Miami a ganar la histórica MLS Cup, actualmente está disfrutando de un descanso de postemporada y podrá pasar la Navidad con su esposa Antonela y sus tres hijos. También tiene que pensar en el Mundial de 2026, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, con Argentina esperando que su talismán capitán forme parte de la defensa del título global.