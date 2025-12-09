Lionel Messi hace historia: se convierte en el primero en ganar MVP de la MLS consecutivamente tras una temporada récord

Messi coronó su temporada ganando el fin de semana pasado la MLS Cup, con dos asistencias, ganando el MVP de MLS Cup mientras Inter Miami levantaba su primer título de liga en la historia del club. Esa actuación fue el capítulo final de un año dominante en el cual Messi también recogió su segundo premio consecutivo Landon Donovan MLS MVP, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la liga en ganarlo en temporadas consecutivas.

A lo largo de la temporada regular 2025, Messi produjo 48 contribuciones de gol (29 goles y 19 asistencias) en 28 partidos, el segundo total más alto jamás registrado, y promedió 1.78 participaciones de gol por 90 minutos, una marca solo superada por su propio 2.18 de 2024. También se convirtió en solo el segundo jugador en la historia de la liga en liderar la MLS tanto en goles como en asistencias en la misma temporada, igualando la hazaña de Sebastian Giovinco de 2015.

Messi estableció múltiples récords de liga durante la campaña. Se convirtió en el primer jugador de la MLS en registrar 10 partidos con múltiples goles en una temporada y generó al menos tres contribuciones de gol en nueve partidos diferentes. También anotó múltiples goles en cinco juegos consecutivos desde finales de mayo hasta mediados de julio, la racha más larga de múltiples goles en la historia de la MLS.

Su dominio se tradujo directamente en premios. Junto con el MVP de la MLS Cup y el MVP de la MLS, Messi ganó la Bota de Oro de la MLS con 29 goles, obtuvo tres honores de Jugador del Mes de la MLS y fue reconocido seis veces como Jugador de la Jornada de la MLS. A lo largo de su carrera en la MLS, ahora tiene dos premios MVP, dos selecciones al Mejor XI, dos selecciones All-Star, una Bota de Oro, 12 honores de Jugador de la Jornada y cinco premios de Jugador del Mes.

La temporada de Messi resultó en una votación de MVP aplastante. Aseguró el 70.43 por ciento del total de votos, terminando cómodamente por delante de Anders Dreyer, con Denis Bouanga, Evander y Sam Surridge completando los cinco primeros.