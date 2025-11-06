'Lionel Messi ha marcado miles de goles así' - Lamine Yamal ignora más comparaciones con la leyenda del Barcelona tras su último momento mágico
Barcelona No.10: Yamal hace justicia a la icónica camiseta
Los pies danzantes de Yamal se exhibieron por completo mientras iluminaba un choque continental en Bélgica. No pudo inspirar al Barça a la victoria, ya que el entretenido encuentro terminó 3-3, pero sí registró el gol más impresionante del partido.
El joven de 18 años pudo deslizase entre defensores al borde del área, jugar un rápido uno-dos con Fermin Lopez y colocar el balón en la esquina inferior. Dicho esfuerzo evocó recuerdos de Messi bailando a través de los oponentes mientras vestía la icónica camiseta número 10 del Barcelona.
Comparaciones con Messi: Por qué Yamal está evitando ese debate
Yamal ha sido comparado con el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones desde que salió del famoso sistema de la academia de La Masia. También es zurdo, pero siempre ha buscado distanciarse de un debate que aún no está listo para dominar.
Le dijo a los periodistas al discutir su último esfuerzo al estilo Messi para el Barca: “No puedo compararme con Messi. Él ha marcado miles de goles como ese. Tengo que hacer mi propio camino y espero marcar muchos más goles así. Trato de hacerlo lo mejor que puedo. La jugada fue muy rápida y Fermín me dejó el balón con un buen toque. Lo he controlado y lo he terminado.”
Ganador del Balón de Oro: Yamal señalado para alcanzar la cima
Yamal ha dicho previamente sobre construir su propio legado en el fútbol mundial, en lugar de reclamar una parte del de Messi: “Siempre he tratado de forjar mi propio camino. Por supuesto, Messi es el mejor jugador de la historia para mí, sin duda. Es zurdo, y yo también. Jugó para el Barcelona, y yo juego para el Barcelona. Jugó como extremo derecho, y yo también. Definitivamente tenemos mucho en común, y eso está bien. Solo quiero trazar mi propio camino.
“Él escribió su historia legendaria, y yo espero tener una carrera exitosa como la suya. Pero lo más importante, quiero jugar al fútbol a mi manera, escribir mi propia historia y hacer que la gente recuerde el nombre de Lamine Yamal.”
Se espera que se convierta en un ícono por derecho propio, con el excentrocampista del Barcelona Emmanuel Petit sugiriendo que el joven podría llegar a superar la recogida récord de Balones de Oro de Messi.
El francés dijo a EscapistMagazine: “Creo que el Balón de Oro es su principal razón para querer el número 10, ya está pensando en ello, es un futbolista tremendo. No puedo nombrar a un jugador que haya sido tan impresionante como él a su edad, cada vez que toca el balón, algo sucede. Pensarías que tiene 28 años y está en su mejor momento.
“Dribla a los jugadores como si fuera la PlayStation y hace que los defensores parezcan conos, tiene un techo tan alto, podría llegar a ser incluso mejor que Messi. Messi ganó ocho Balones de Oro, Yamal tendrá la motivación para ir aún más lejos, es un placer verlo.”
- Getty
Frustración por lesión: Yamal se recuperó de un golpe inoportuno
Yamal ha visto su campaña 2025-26 interrumpida por una lesión, con un golpe inoportuno sufrido mientras estaba en servicio internacional con España. Se perdió siete partidos para club y país como resultado, pero parece estar en forma y rindiendo en la actualidad.
Ha afirmado que se contaron muchas “mentiras” durante su etapa forzada en el banquillo, con el Barça manejando su condición física cuidadosamente, con el foco puesto ahora en proporcionar goles y asistencias que alteren el juego.
El actual campeón de la Liga, el Barcelona, necesita que lo haga regularmente, ya que persigue a su rival del Clásico, el Real Madrid, en otra batalla por la supremacía doméstica en España, con el equipo de Hansi Flick listo para llegar a otro parón internacional después de viajar a Celta Vigo el domingo.