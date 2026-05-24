¡Lionel Messi en la Lazio! El exdelantero del Barcelona Pedro revela los nombres de los jugadores por los que negoció su fichaje, y David de Gea también figura en esa lista repleta de estrellas

Aunque centrado en el campo, Pedro admite que fue ojeador extraoficial y trató de fichar para la Lazio a Messi, David de Gea y Jordi Alba. «Siempre lo intenté», dijo Pedro al preguntarle si estuvo a punto de convencer a un excompañero para que se uniera. «Incluso con Messi, claro, no fue fácil (risas). Después, con Jordi Alba y De Gea, cuando eran agentes libres. También hablé de Bartra con Sarri y de David Luiz. Me hubiera encantado que vivieran la pasión de nuestra afición».



