Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y... ¿Manuel Neuer? La leyenda del Bayern de Múnich, equiparada a los candidatos al título de «el mejor de todos los tiempos» en su 40.º cumpleaños

Su antiguo mentor, Magath, insiste en que la excelencia constante del veterano a lo largo de quince años lo sitúa en una categoría que suele estar reservada a los goleadores de élite. El entrenador sugiere que el palmarés de Neuer y su influencia personal en la evolución táctica lo convierten en un igual de las figuras más emblemáticas de este deporte.

«En cuanto al rendimiento de Manuel, su importancia para el Bayern y la selección nacional, y sus logros, lo veo a la altura de Messi y Cristiano Ronaldo en su posición», declaró Magath aBild.

Reflexionando sobre el traspaso de 30 millones de euros que llevó a Neuer del Schalke a Múnich en 2011, Magath dijo: «Mirando atrás, el precio no solo fue una ganga, ¡fue un regalo! El Bayern consiguió un portero de talla mundial durante 15 años. En el mercado actual, Manuel, en su mejor forma de entonces, sin duda valdría unos 150 millones de euros».