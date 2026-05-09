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Lionel Messi cree que Portugal, con Cristiano Ronaldo, tiene más opciones de ganar el Mundial que Argentina, y sitúa a cuatro equipos por encima de los campeones
Messi resta importancia a las posibilidades de Argentina de revalidar el título
A pesar de ser capitán del equipo que ganó el Mundial de Catar, Lionel Messi se muestra cauteloso sobre las opciones de Argentina de revalidar el título. El ocho veces Balón de Oro cree que la Albiceleste no es la principal favorita a medida que se acerca el torneo en Norteamérica.
En una entrevista con el periodista argentino Pollo Álvarez, Messi admitió que otras selecciones llegan con mejor preparación y plantilla. «Tenemos que darnos cuenta de que por delante hay otros favoritos, que llegan en mejor forma», declaró, mostrando modestia sobre las opciones de su selección.
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Portugal y Francia lideran la lista de la superestrella.
Messi incluye a Portugal entre sus favoritos. Al destacar al equipo de Cristiano Ronaldo, reconoce la calidad técnica de la plantilla de Roberto Martínez. Describió a los campeones de la Eurocopa 2016 como un «equipo muy competitivo», con equilibrio y profundidad en todas las posiciones.
También elogió a Francia, a la que Argentina venció en la final de 2022, y admitió que sigue siendo peligrosa por su profundidad de talento y la continuidad de su nivel, con jugadores como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.
Las potencias tradicionales, Brasil y España, siguen en la lucha
Messi destacó el momento de forma de Portugal y Francia, pero recordó que las potencias históricas no deben ignorarse. “Brasil y España, aunque no estén en su mejor nivel, siempre son candidatos”, afirmó.
Reconoce que, pese a su actual irregularidad, su calidad las mantiene como amenazas constantes. «España y Brasil, aunque no estén en su mejor momento, siempre son candidatos al título», afirmó.
- AFP
Una última despedida de la Copa del Mundo para los grandes
El Mundial 2026 podría ser la última vez que Messi y Ronaldo se enfrenten en una gran cita. Messi frena el optimismo sobre Argentina, pero la idea de ver a las dos leyendas medirse en el torneo sigue ilusionando a muchos.
Argentina viajará a Norteamérica buscando ser una de las pocas selecciones que repiten título, pero Messi asegura que Portugal, Francia, España y Brasil llegan con más ventaja, lo que pone la presión sobre ellos.