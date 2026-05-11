Lionel Messi asegura que Neymar, a quien llama «muy especial», merece estar en el Mundial de Brasil y afirma que su excompañero en el Barcelona «siempre será uno de los mejores»

Messi pidió que Neymar sea convocado por Brasil para el Mundial, más allá de su estado de forma o lesiones. La leyenda de la Albiceleste, quien compartió equipo con él en Barcelona y París Saint-Germain, cree que el torneo necesita a sus mayores estrellas.

En el programa Lo del Pollo, Messi declaró: «Queremos que los mejores jugadores estén allí [en el Mundial] y Neymar, independientemente de su estado de forma, siempre será uno de ellos. Sería maravilloso verlo en el Mundial por lo que significa para Brasil y para el fútbol. Espero que pueda estar allí, pero no puedo ser objetivo, porque él siempre tiene que estar allí. No puedo ser objetivo: es mi amigo. Me encantaría que estuviera en el Mundial y que le vayan bien las cosas, porque se lo merece. Espero que pueda estar allí».