Liga de Élite... El derbi del Al-Hilal decidirá el destino del Al-Nassr... y el Al-Ahli amenaza el sueño del Al-Qadisiyah en la última jornada

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El partido más destacado de la jornada será el derbi de Riad, en el que el Al-Hilal visita al Al-Nassr, en un encuentro en el que se enfrentan las ambiciones de mantener el liderato y el intento de recuperar una plaza para los cuartos de final.

El Al-Hilal lidera la Liga de Élite antes de la última jornada con 40 puntos, conseguidos gracias a 11 victorias, 7 empates y una sola derrota, con dos puntos de ventaja sobre el Al-Ittifaq, que ocupa el segundo puesto.

«El Líder» ya tiene asegurada su plaza en los cuartos de final, ya que no quedará fuera del cuarteto de cabeza, pero busca una victoria, o al menos un empate, que le garantice terminar la fase de liga en lo más alto de la tabla.

Al-Nassr no goza del mismo lujo que Al-Hilal, ya que necesita una victoria que le devuelva al cuarteto de cabeza y le clasifique directamente para los cuartos de final, y tendrá que esperar a los resultados de los equipos rivales, con la esperanza de que alguno tropiece a su favor.

El «Al-Alamy» ocupa el quinto puesto de la clasificación con 35 puntos, a un punto del Al-Qadisiyah, cuarto clasificado, a dos puntos del Al-Taawoun, tercero, y a tres puntos del Al-Ittifaq, segundo.

Llama la atención que los resultados de ambos equipos han sido muy negativos en las últimas jornadas, aunque menos graves en el caso del Al-Hilal, que empató a cero en sus dos últimos partidos contra Al-Hazm y Al-Khulud.

Por su parte, el Al-Nassr no ha logrado ninguna victoria desde hace unos 40 días, ya que ha tropezado en las últimas cuatro jornadas: empató 1-1 con el Al-Fateh y el Al-Najma, mientras que perdió de forma sorprendente ante el Damak por 2-3 y, en la última jornada, ante el Al-Taawoun por 2-4.

Ambos equipos cuentan con un historial destacado en los derbis de Riad esta temporada: el Al-Hilal venció al Al-Shabab por 5-0 y al Al-Riyad por 2-1, mientras que el Al-Nassr derrotó al «Al-Lioth» por 2-0 y al Al-Riyad por 1-0.