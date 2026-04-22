Liam Rosenior tenía que irse, pero los problemas del Chelsea, ahora sin rumbo, son mucho más profundos

La semana pasada se informó de que el Chelsea esperaría a que Rosenior completara una temporada antes de evaluar su puesto, aunque no alcanzara el top 5, como sucedió con sus predecesores Mauricio Pochettino y Maresca. Sin embargo, la crisis ha sido tan alarmante que esa postura ha cambiado de inmediato.

Menos de 24 horas después de la derrota en la costa sur, Rosenior fue destituido. Tras una reunión de la directiva el miércoles en las instalaciones de entrenamiento de Cobham, el club emitió un comunicado: «Liam siempre ha mostrado máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada. Esta no ha sido una decisión que el club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes han caído por debajo de los estándares necesarios, cuando aún queda mucho por disputar esta temporada. Mientras el club trabaja para aportar estabilidad al puesto de entrenador, emprenderemos un proceso de autorreflexión para tomar la decisión correcta a largo plazo».

La BBC ya había informado de que la directiva había perdido la confianza. Hace solo unos días, el copropietario Behdad Eghbali le dio un débil voto de confianza: «Creo que apoyamos a Liam».

Además, se apuntó que Rosenior perdía el respaldo del vestuario: varios jugadores no se sentían “convencidos” por el joven técnico inglés y mostraban cada vez más “frustración”. Además, varios hispanohablantes extrañaban a Maresca. En sus pocos meses al mando, Rosenior afrontó el coqueteo público de Enzo Fernández con el Real Madrid y las críticas de Marc Cucurella al cese del italiano.