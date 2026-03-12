Getty Images Sport
Traducido por
Liam Rosenior reveló que la alineación del Chelsea se filtró horas antes de la derrota ante el PSG en la Champions League y prometió dar con el culpable
Se revelan los planes de selección del Chelsea
El periodista francés Fabrice Hawkins fue el primero en publicar la alineación titular del Chelsea en las redes sociales, revelando las intenciones de Rosenior y sus ajustes tácticos mucho antes de que los jugadores llegaran al Parque de los Príncipes. Esta inesperada filtración acabó con cualquier elemento sorpresa del Chelsea de cara a un partido crucial de la competición europea.
- Getty Images Sport
Rosenior reacciona ante la violación de la seguridad
Tras la dura derrota por 5-2, Rosenior admitió que no tenía conocimiento de la filtración de seguridad durante sus preparativos previos al partido. «No estaba al tanto», señaló tras el partido cuando se le informó de la filtración, según el Daily Mail. «Estoy seguro de que llegaremos al fondo del asunto si ese es el caso. Estas cosas ahora ocurren con bastante frecuencia. Obtenemos información sobre nuestros rivales. Me preocupa más el resultado final que el comienzo del partido».
La apuesta de Jorgensen sale mal
La decisión de alinear a Jorgensen resultó ser un punto de inflexión en el partido, ya que el jugador de 23 años fue el principal responsable del colapso defensivo. Con el marcador empatado a 2-2, el portero danés cometió un error garrafal al intentar sacar el balón desde atrás, lo que permitió a Vitinha lanzar el balón por encima del portero y marcar a puerta vacía, devolviendo la ventaja al equipo parisino. Esto desencadenó una avalancha de goles en los últimos minutos que ha dejado la campaña europea del Chelsea por los suelos.
A pesar del costoso error, Rosenior defendió con firmeza su decisión de rotar y protegió al portero de las críticas, afirmando: «Los jugadores cometen errores. Filip no es el primero en cometer un error. Y eso es parte del fútbol. Yo cometo errores. Todo el mundo comete errores. A veces son más costosos. Este es uno de esos momentos. Lo que tenemos que hacer por Rob, por Filip y por todos los jugadores es cuidarnos unos a otros. Esta es una gran prueba para nuestro carácter».
- AFP
El camino a Stamford Bridge
El Chelsea debe ahora reorganizarse rápidamente antes del crucial partido de la Premier League contra el Newcastle este sábado. Con el club actualmente en quinta posición en la tabla y luchando por terminar entre los cuatro primeros, la presión sobre Rosenior para encontrar una solución a la fragilidad defensiva es cada vez mayor. Mientras que el PSG disfrutará de un fin de semana libre tras el aplazamiento de su partido de la Ligue 1, el Chelsea debe recuperar inmediatamente su resistencia.
Anuncios