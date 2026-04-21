Liam Rosenior responde a los rumores sobre el traspaso de Alejandro Garnacho en medio de los problemas de rendimiento del extremo del Chelsea

Antes del clave Chelsea-Brighton, Rosenior rechazó los rumores sobre una posible venta del argentino. A pesar de los pocos minutos de Garnacho, el técnico insistió en que su prioridad es recuperar la confianza del extremo.

Rosenior declaró: «Me gustaría saber de dónde sale esa información. Este tipo de noticias pueden venir de cualquier parte. Garna tiene 21 años. Garna es un jugador con cualidades especiales cuando está en su mejor momento y en buena forma. Y mi trabajo es ayudarle a alcanzar ese nivel».