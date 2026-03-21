Liam Rosenior reconoce que la derrota ante el Everton ha sido «la más decepcionante hasta ahora», mientras que el entrenador del Chelsea critica a sus jugadores por «regalar goles» a los Toffees

Rosenior compartió sus impresiones sobre la derrota tras el partido. Declaró a los periodistas: «Ha sido la noche más decepcionante hasta ahora. En cuanto a lo que habíamos hablado —no regalar goles, tomar el control del partido—, no lo hemos conseguido. En mi opinión, llegamos mucho al último tercio del campo. Tuvimos un comienzo nervioso y luego conseguimos controlar el partido, pero no fuimos lo suficientemente precisos. De la nada, ellos marcan, y no es la primera vez que pasa. Salimos en la segunda parte, teníamos el control del partido, cometimos un error y nos pusimos 2-0 por debajo.

«Para mí, no es una falta de esfuerzo ni de confianza en el equipo. Cuando estás en una racha de derrotas como la nuestra, te echan esas cosas en cara, pero no creo que ese sea el problema en este momento.

«Creo que a lo largo de la temporada, si miras las estadísticas que tengo delante. No quiero poner excusas: eso no fue suficiente, la última semana no ha sido suficiente. Por eso el parón internacional nos ha venido bien, quizá algunos jugadores puedan resetearse, estar en un entorno diferente y luego volver».