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Liam Rosenior reconoce que la derrota ante el Everton ha sido «la más decepcionante hasta ahora», mientras que el entrenador del Chelsea critica a sus jugadores por «regalar goles» a los Toffees
El Chelsea vuelve a caer derrotado
La derrota del Chelsea ante el Everton supone la cuarta derrota consecutiva del equipo de Rosenior en todas las competiciones y situará al entrenador de los Blues en el punto de mira. El Chelsea sigue sexto en la clasificación de la Premier League, pero ahora solo aventaja en dos puntos al Everton, en un momento en que la lucha por los puestos europeos se recrudece. Dos goles de Beto y un golazo de Iliman Ndiaye decidieron el partido y también significan que el equipo londinense no ha logrado marcar en ninguno de sus tres últimos encuentros.
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«La noche más decepcionante» de Rosenior
Rosenior compartió sus impresiones sobre la derrota tras el partido. Declaró a los periodistas: «Ha sido la noche más decepcionante hasta ahora. En cuanto a lo que habíamos hablado —no regalar goles, tomar el control del partido—, no lo hemos conseguido. En mi opinión, llegamos mucho al último tercio del campo. Tuvimos un comienzo nervioso y luego conseguimos controlar el partido, pero no fuimos lo suficientemente precisos. De la nada, ellos marcan, y no es la primera vez que pasa. Salimos en la segunda parte, teníamos el control del partido, cometimos un error y nos pusimos 2-0 por debajo.
«Para mí, no es una falta de esfuerzo ni de confianza en el equipo. Cuando estás en una racha de derrotas como la nuestra, te echan esas cosas en cara, pero no creo que ese sea el problema en este momento.
«Creo que a lo largo de la temporada, si miras las estadísticas que tengo delante. No quiero poner excusas: eso no fue suficiente, la última semana no ha sido suficiente. Por eso el parón internacional nos ha venido bien, quizá algunos jugadores puedan resetearse, estar en un entorno diferente y luego volver».
Aumenta la presión sobre Rosenior
Rosenior solo ha ganado 10 de los 19 partidos que ha dirigido desde que sustituyó a Enzo Maresca en el banquillo del Chelsea, y cuatro de esas victorias se han producido en competiciones de copa. El Chelsea ha vencido al Wrexham, al Hull y al Charlton en la FA Cup, y al Pafos en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los Blues disfrutarán ahora de un respiro gracias al parón internacional, y Rosenior ha admitido que puede haber llegado en un buen momento para su equipo, que atraviesa dificultades.
Ha declarado: «Es un momento decepcionante para el club en estos momentos [debido a la última semana]. Duele perder partidos de fútbol. Estamos a un punto de una plaza en la Liga de Campeones. Esperemos que este parón llegue ahora en un buen momento para nosotros».
- AFP
¿Y ahora qué?
Rosenior tendrá mucho en qué pensar durante el parón internacional y se enfrentará a partidos de gran importancia cuando se reanude la competición nacional. El Chelsea volverá a la acción con un partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Port Vale y, a continuación, se enfrentará al Manchester City y al Manchester United en la Premier League.
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