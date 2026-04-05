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Liam Rosenior quedó impresionado por el capitán Cole Palmer tras cederle el brazalete de capitán a la estrella del Chelsea en medio de la debacle de Enzo Fernández
Palmer lidera a los Blues en la goleada de la FA Cup
Dado que el capitán habitual, Reece James, estaba de baja por lesión y Fernández ausente tras su reciente problema disciplinario, Rosenior recurrió a la superestrella inglesa para que liderara al equipo. Palmer, en su partido número 123 con el club, puede que no marcara ningún gol, pero su influencia se dejó sentir durante todo el encuentro. Desempeñó un papel fundamental en el tercer gol, al provocar un autogol de Jordan Lawrence-Gabriel justo antes del descanso, lo que permitió al Chelsea clasificarse con facilidad para las semifinales. Rosenior afirmó que la decisión de dar la capitanía a Palmer era un reflejo del estatus del jugador dentro de la jerarquía actual de la plantilla.
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Rosenior explica los criterios para la designación del capitán
Tras la contundente actuación en Stamford Bridge, Rosenior no tardó en justificar su elección, destacando que el liderazgo se manifiesta de diversas formas en el terreno de juego. El entrenador considera que la valentía técnica de Palmer lo convierte en un líder natural para un equipo que se encuentra actualmente en transición. «Creo que es un paso natural para Cole en este momento de su carrera», explicó Rosenior. «Demuestra liderazgo. Hay diferentes tipos de liderazgo. Hay jugadores que hablan, que organizan».
El entrenador profundizó en por qué el estilo de juego específico de Palmer encaja en el perfil de un capitán dentro de su sistema táctico. «Lo que hace Cole y cómo lidera es que es muy valiente y se hace con el balón en el campo. Y si comete un error, vuelve a hacerse con el balón y mantiene una actitud positiva. Eso refleja lo que quiero en este equipo. Creo que Cole ha liderado al equipo de forma magnífica en el partido de hoy».
Dar ejemplo en la transición
Aunque a menudo se elogia a Palmer por su brillantez individual y sus jugadas decisivas, a Rosenior le impresionó especialmente la dedicación del jugador de 23 años a las tareas más sucias del juego. El entrenador de los Blues señaló que tanto Palmer como João Pedro marcaron la pauta para el resto del equipo con su aportación defensiva, incluso cuando el marcador sugería que podían permitirse relajarse.
Cuando se le preguntó cómo había reaccionado Palmer al saber que sería el capitán contra el Port Vale, Rosenior respondió: «Cole está contento con ello. Cole es un jugador que, en los momentos importantes, puede decidir los partidos. Pero si ves el partido de hoy, tanto Cole como Joao están retrocediendo, están corriendo de vuelta a su propia área. Pedro estaba haciendo entradas en su propia área. Hay que volver a lo básico. Creo que los jugadores, en lo que respecta a los fundamentos del juego de hoy, estuvieron muy, muy bien, y Cole predicó con el ejemplo».
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¿Es Spark la chispa que necesita el Chelsea para salvar la temporada?
La contundente victoria sobre el Port Vale asegura el paso del Chelsea a la siguiente ronda de la FA Cup, pero la atención vuelve rápidamente a la Premier League, donde le espera una prueba mucho más dura. Los Blues se preparan para un enfrentamiento crucial contra el Manchester City, donde las cualidades de liderazgo elogiadas por Rosenior se pondrán a prueba hasta el límite. Con la situación de Fernández aún en el aire, es muy posible que Palmer tenga que volver a liderar al equipo contra su antiguo club. Ahora que la temporada entra en su fase más crítica, contar con un líder dispuesto a asumir el «lado feo» del juego podría ser la clave del éxito del Chelsea.