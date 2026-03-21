Getty
Traducido por
Liam Rosenior «no dijo gran cosa» a los jugadores del Chelsea tras la derrota ante el Everton, según revela Jorrel Hato, quien describe la reacción del equipo como «silenciosa»
Aumenta la presión tras la nueva derrota del Chelsea
Rosenior vio cómo su Chelsea sufría otra derrota el sábado en el estadio Hill Dickinson. Un doblete de Beto y un magnífico gol de Iliman Ndiaye dieron a los Toffees una merecida victoria y aumentaron aún más la desdicha de los Blues. El Chelsea lleva sin ganar un partido desde que se impuso al Wrexham, equipo de la Championship, en la FA Cup. Esta racha de derrotas ha supuesto la eliminación de los Blues de la Liga de Campeones y su caída al sexto puesto de la Premier League. El Chelsea también ha sido sancionado con una prohibición de nueve meses para inscribir a jugadores de la cantera, además de recibir una cuantiosa multa de 10,75 millones de libras (13,7 millones de dólares) por parte de la Premier League tras ser declarado culpable de infringir el reglamento de la competición. Para complicar aún más las cosas, Rosenior también ha tenido que lidiar con el centrocampista estrella Enzo Fernández, quien ha avivado los rumores sobre una posible salida del club tras la derrota ante el PSG.
- Getty Images Sport
Hato desvela la reacción del Chelsea
Hato habló sobre la decepción del equipo tras volver a perder. En declaraciones al programa «Match of the Day» de la BBC, dijo: «Por supuesto, estoy muy decepcionado. Lo intentamos, pero hoy no fue suficiente. No sé qué es, pero es muy doloroso tener que aceptar esto y mirar hacia adelante. Tenemos un parón internacional, así que todos tendrán tiempo para pensar en el próximo partido. Seguimos en la FA Cup y también está el objetivo de estar entre los cuatro primeros, así que tenemos que mirar hacia adelante».
El defensa también habló del estado de ánimo de la plantilla tras la derrota, y añadió: «Silencioso. Por supuesto, todo el mundo está decepcionado, pero tenemos que mirar hacia adelante. Esta derrota duele, pero tenemos que mirar hacia adelante».
Y Hato admitió que Rosenior no tuvo mucho que decir a sus jugadores. Explicó: «La verdad es que no mucho, porque él también está decepcionado. De hecho, dijo lo mismo que yo: que tenemos que seguir adelante por muy doloroso que sea. No tengo nada que decir sobre la afición, hoy han estado fantásticos, pero es importante mantenernos unidos como equipo, como jugadores y como club».
Rosenior defiende su estrategia
Rosenior fue interrogado sobre los resultados de su equipo e insistió en que «no es una cuestión táctica». El entrenador del Chelsea también se mostró dispuesto a asumir la responsabilidad por la mala racha de su equipo.
«Siempre quiero proteger a mis jugadores. Siempre lo haré. Asumo la responsabilidad por ese lapsus de concentración. Pero eso es lo que hay. Ha pasado demasiadas veces últimamente como para no decir la verdad tal y como es», añadió.
«En mi opinión, llegamos mucho al último tercio del campo. Tuvimos un comienzo nervioso en cuanto a los balones perdidos que regalamos, luego conseguimos controlar el partido y nos metimos en su mitad del campo, creando ocasiones que no aprovechamos. No somos lo suficientemente precisos. Entonces, de la nada, parece que de la nada, ellos marcan. No es la primera vez que pasa esto.
«Lo que pasa en el fútbol es que, si estás en una racha, una racha difícil de partidos contra grandes equipos, tus niveles de energía y de confianza pueden bajar si el otro equipo marca primero. Eso es lo que pasó. [Jordan] Pickford hizo una parada de clase mundial con el 1-0.
«Luego salimos en la segunda parte y tomamos el control del partido. Pero cometimos un error y se pusieron 2-0 arriba. Eso les dio aún más energía. Se trata de fluidez y de impulso. Hoy no lo tuvimos en el partido».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
El Chelsea tiene ahora tiempo para recargar pilas durante el parón internacional antes de retomar la competición con varios partidos decisivos. Los Blues recibirán al Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup y, a continuación, recibirán al Manchester City y al Manchester United en Stamford Bridge en la Premier League.
Anuncios