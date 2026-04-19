AFP
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Liam Rosenior da una «respuesta sincera» sobre su posible destitución del Chelsea, pues no clasificar para la Liga de Campeones podría llevar al club a buscar un nuevo entrenador
La incertidumbre se cierne sobre Stamford Bridge
La ajustada derrota en Stamford Bridge deja al Chelsea a 10 puntos de los Red Devils y, más importante aún, a cuatro del Liverpool, quinto clasificado. En plena lucha por Europa, el equipo de Rosenior suma cuatro partidos sin marcar, su peor racha desde 1912. Al ser consultado sobre las consecuencias de quedarse fuera de la Liga de Campeones, Rosenior admitió: «La verdad es que no lo sé. Seguimos luchando y afrontaremos esa situación al final de la temporada, sea cual sea».
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Un desafío para los Blues
A falta de solo cinco jornadas para el final de la Premier League, el destino del Chelsea ya no depende de sí mismo. Necesita tropiezos de Liverpool y Aston Villa, y vigilar a Brentford, Bournemouth y Brighton. Pese a las sombrías estadísticas y a la presión sobre su puesto, Rosenior insiste en que aún pueden reaccionar. «Es una montaña que debemos escalar, pero no es insuperable. Vamos a Brighton a ganar y a impulsar el resto de la temporada», añadió.
La advertencia de Cole Palmer sobre su traspaso
La incertidumbre en el banquillo se refleja en la preocupación por la plantilla si no se logra la clasificación. La estrella Cole Palmer declaró a The Guardian que, aunque está comprometido con el proyecto, la Liga de Campeones es clave para fichar.
«No tengo planes de marcharme del Chelsea. Queda mucho por lo que luchar», afirmó Palmer. «Tenemos la semifinal de la FA Cup contra el Leeds y, si acabamos en puestos de Liga de Campeones, podremos fichar a los jugadores que necesitamos. Los propietarios confían en que lo lograremos».
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Aumenta la presión sobre Rosenior antes del partido contra el Brighton
La directiva de Stamford Bridge ha sido paciente con Rosenior, pero la presión por los resultados en el Chelsea podría forzar una decisión definitiva si no se conocen las consecuencias. En los próximos días se aclarará, aunque el partido contra su exequipo, el Brighton, ya es clave. Este encuentro marca una encrucijada para el proyecto.