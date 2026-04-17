Liam Rosenior da la bienvenida al «fantástico» Enzo Fernández, que vuelve a la convocatoria del Chelsea para el partido contra el Manchester United

Los Blues reciben un impulso de cara al decisivo duelo con el United, tras confirmar Rosenior que Fernández vuelve a estar disponible. El campeón del Mundial se perdió la victoria en la FA Cup ante el Port Vale y el partido liguero contra el Manchester City por una suspensión interna debido a comentarios sobre un posible fichaje por el Real Madrid, pero ya se ha reincorporado al grupo principal.

En la rueda de prensa previa, el técnico declaró: «Enzo se ha reintegrado, ha entrenado muy bien y está disponible. El grupo ha respondido de forma fantástica».