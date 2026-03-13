Liam Rosenior califica a Reece James como «el mejor del mundo» mientras el capitán del Chelsea firma un nuevo contrato a largo plazo

Más allá de sus dotes técnicas, Rosenior destacó el carácter de James como su rasgo más impresionante. «Lo que más me impresiona es su humildad y su forma de ser como persona. Uno se da cuenta de por qué ha tenido la carrera que ha tenido... Mientras yo esté aquí, él será mi líder», afirmó el entrenador. Reflexionando sobre su relación laboral, Rosenior añadió: «Han sido dos meses y medio realmente buenos con él. Espero que tenga una carrera muy exitosa en este club».