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Liam Rosenior califica a Reece James como «el mejor del mundo» mientras el capitán del Chelsea firma un nuevo contrato a largo plazo
De promesa de la cantera a posible ídolo
El entrenador Rosenior expresó su alegría ante la noticia en una rueda de prensa junto a James, previa al partido de la Premier League que enfrentará al Chelsea y al Newcastle este sábado. Tras incorporarse a la cantera de los Blues con seis años, James fue ascendiendo hasta convertirse en una auténtica figura emblemática. A día de hoy, ha disputado más de 200 partidos, ha ganado cinco grandes títulos —entre ellos la Liga de Campeones de 2021 y dos Mundiales de Clubes— y ha capitaneado al equipo en más de 50 ocasiones.
- AFP
La elogiosa valoración de Rosenior
En la rueda de prensa previa al partido, Rosenior no escatimó elogios hacia su capitán. «No puedo dejar de sonreír porque hemos fichado al mejor jugador del mundo en su posición», afirmó. «Ha tenido muchas oportunidades de marcharse de este magnífico club, y lo bueno es que se ha formado aquí desde muy joven y cree y confía en lo que estamos haciendo aquí. Hemos hablado mucho sobre ello. Que haya firmado el contrato y haya depositado su confianza en nosotros supone un paso de gigante».
¿Qué es lo que hace que James sea de talla mundial?
Cuando se le preguntó por su atrevida afirmación, el entrenador del Chelsea señaló que el rendimiento del lateral habla por sí solo. Rosenior se rió y respondió: «¿Tengo que explicarlo cuando lo has visto jugar?». A continuación, detalló las cualidades que distinguen al capitán: «Es de lo mejor... Puede jugar en muchas posiciones diferentes; técnicamente, es capaz de marcar goles; defiende bien; destaca por su capacidad atlética y tiene visión táctica».
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Un líder para el futuro
Más allá de sus dotes técnicas, Rosenior destacó el carácter de James como su rasgo más impresionante. «Lo que más me impresiona es su humildad y su forma de ser como persona. Uno se da cuenta de por qué ha tenido la carrera que ha tenido... Mientras yo esté aquí, él será mi líder», afirmó el entrenador. Reflexionando sobre su relación laboral, Rosenior añadió: «Han sido dos meses y medio realmente buenos con él. Espero que tenga una carrera muy exitosa en este club».
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