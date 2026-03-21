AFP
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Liam Rosenior asume la responsabilidad por los errores del Chelsea y admite que los jugadores están desanimados tras la derrota ante el Everton
Sánchez vuelve a cometer un error y el Chelsea cae derrotado ante el Everton
El Chelsea volvió a perder el sábado en un partido en el que Robert Sánchez cometió otro error garrafal que le regaló a Beto su segundo gol del encuentro. Iliman Ndiaye coronó luego una merecida victoria con un magnífico disparo que sitúa a los Toffees a solo dos puntos del Chelsea en la clasificación de la Premier League. Rosenior salió en defensa de su portero tras el partido y declaró a Sky Sports: «Creo que es muy difícil hablar de la actuación individual de un jugador justo después del partido. Rob es un portero de primer nivel y los porteros tienen días como este. Pickford realizó una parada de clase mundial para mantener el 1-0. Para mí no es momento de hablar, es momento de que mi cuerpo técnico y yo analicemos la situación. Los jugadores se marcharán con sus respectivas selecciones y, cuando regresemos, tendremos unas semanas tranquilas para trabajar con ellos por primera vez».
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Rosenior asume la responsabilidad tras la nueva derrota del Chelsea
Al ser preguntado por los errores defensivos del Chelsea durante el partido, Rosenior añadió: «Sí, la responsabilidad recae al 100 % sobre mí. Jugamos de una forma diferente; hoy colocamos al equipo un poco más atrás, en un 4-4-2. Me pareció que nos sentíamos cómodos en el partido.
«El primer gol que encajamos lo recibimos cuando estábamos más cómodos, y la diferencia, una vez más, fue que ellos fueron letales en ambas áreas. El tercer gol de Ndiaye fue un remate fantástico. Tuvimos ocasiones, sobre todo en la primera parte, pero si no las aprovechas, acabas perdiendo los partidos de fútbol».
«Sí, los goles te dan energía, y en este momento estamos regalando goles. Regalamos dos goles tontos. Empezamos nerviosos, y luego, en los primeros 10 o 15 minutos, cometimos algunos errores tontos, pero después nos metimos en el partido, y parece que esto ocurre cada semana.
«Lo que pasa es que el público da energía al rival y entonces su confianza aumenta. Al final, el Everton mereció la victoria y eso es algo que tenemos que mejorar muy, muy rápidamente».
¿Se clasificará el Chelsea para la Liga de Campeones?
El resultado deja al Chelsea fuera de los puestos de la Liga de Campeones, en sexta posición de la Premier League, pero Rosenior confía en que puedan asegurarse la clasificación para la próxima edición del torneo. Añadió: «Estamos a un punto de la Liga de Campeones. Estoy conociendo este club; ha habido mucho ruido, ruido negativo, y con razón, sobre nuestras actuaciones de la semana pasada. Hemos disputado 10 partidos de liga juntos como equipo y tenemos 17 puntos. Creo que somos cuartos desde que estoy aquí. Olvidemos el ruido, tenemos que mantener la calma y la compostura. Probablemente, el parón internacional haya llegado en un buen momento para que podamos volver a arrancar y encadenar una racha realmente buena».
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¿Qué le depara el futuro al Chelsea?
La única oportunidad que le queda al Chelsea de ganar un título esta temporada reside ahora en la FA Cup, ya que los Blues se enfrentarán al Port Vale, equipo de la League One, en los cuartos de final de la competición tras el parón internacional.
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