Liam Rosenior analiza los «detallados» planes de fichajes del Chelsea para este verano y destaca tres puntos débiles de la plantilla

La ventana de fichajes abre el 15 de junio y trae desafíos: el Mundial complicará las negociaciones por algunos objetivos internacionales. Además, el gasto del Chelsea depende de clasificarse a competiciones europeas, lo que aliviaría las restricciones del Reglamento de Beneficios y Sostenibilidad (PSR) gracias a más ingresos.

Rosenior lo resume: «Son temas que estamos discutiendo; sabemos qué queremos mejorar y dónde».