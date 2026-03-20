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Lexi Potter Chelsea GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Lexi Potter: la joven del Chelsea y de la selección inglesa, inspirada en Keira Walsh, muestra cualidades similares a las de Georgia Stanway

Cuando la etapa de Emma Hayes en el Chelsea llegaba a su fin, un final que había sido muy sonado, en los últimos meses de la temporada 2023-24, antes de su traslado a Estados Unidos para hacerse cargo de su emblemática selección nacional, la venerada entrenadora se tomó un momento en una de sus últimas ruedas de prensa para reflexionar sobre cómo podría ser el equipo de los Blues en el futuro, dados los avances que se estaban logrando en las categorías inferiores femeninas y el trabajo que se estaba realizando para intentar reducir la brecha entre la cantera y el primer equipo.

«Probablemente llevamos ya dos, quizá tres años trabajando muy duro en cómo vamos a desarrollar nuestra cuota de canteranos y en formar a los jugadores, sabiendo que no pueden pasar [directamente] de la cantera al fútbol profesional, al menos en nuestro caso. Ya sea mediante cesiones o fichando a diferentes talentos internacionales, como Maika Hamano, a quienes podamos incorporar y formar a nuestra manera, creo que empezaremos a cosechar realmente los frutos de ello en los próximos 12 meses», explicó ante la prensa en febrero de 2024, a mitad de una temporada en la que la irrupción de Aggie Beever-Jones como jugadora clave del primer equipo dio a los aficionados muchos motivos para ilusionarse con respecto al talento de la cantera.

«Aggie es sin duda un ejemplo de ese trabajo, pero no estará sola», añadió Hayes. «Habrá más por venir, estoy segura de ello. Estoy entusiasmada con muchas de esas jóvenes jugadoras. Estoy entusiasmada con Lexi Potter. Creo que va a ser una de las mejores jugadoras jóvenes. [Estoy entusiasmada con] Lola Brown. Hay jugadoras jóvenes realmente muy buenas en la cantera del Chelsea y estoy segura de que cuando vuelva aquí dentro de cinco años como aficionada, quizá vea a algunas de ellas en la primera plantilla».

Por aquel entonces, Potter disfrutaba de su primera cesión profesional, en la segunda división con el Crystal Palace. Cuando el club londinense logró el ascenso a la máxima categoría, ella fue una jugadora clave, un estatus que volvió a ostentar al regresar a las Eagles para su primera temporada en la Women’s Super League un año después. Ahora, sin embargo, la jugadora de 19 años forma parte del primer equipo del Chelsea y, el miércoles, celebró su primera titularidad en la liga con el club marcando su primer gol en la WSL, un tanto que resultó decisivo en una victoria crucial sobre el Brighton.

Teniendo en cuenta la trayectoria de la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor —sucesora de Hayes— a la hora de confiar en jugadoras jóvenes, además del potencial que Potter ha demostrado en las oportunidades que ha tenido hasta ahora esta temporada, parece que Hayes tenía razón: es muy posible que esté observando a la joven y talentosa centrocampista la próxima vez que vuelva al oeste de Londres para ver en acción a su antiguo club.

  • Lexi Potter Crystal Palace Women 2024-25Getty Images

    Donde todo comenzó

    Nacida en Epsom y criada en Redhill, Potter ha vivido toda su vida a pocos kilómetros del campo de entrenamiento del Chelsea en Cobham. Se incorporó a las Blues cuando solo tenía ocho años, tras haber pasado sus primeros años jugando al fútbol con su hermano en el equipo local masculino, además de practicar mucho fútbol sala.

    Esas experiencias contribuyeron a que la joven centrocampista se convirtiera en una jugadora con gran capacidad de decisión y una excelente técnica, siendo muy valorada tanto en el entorno de las Lionesses como en el del Chelsea desde hace mucho tiempo. Esto quedó especialmente patente cuando acaparó los titulares en septiembre de 2023 al convertirse en la primera jugadora de Inglaterra en firmar un contrato profesional a la edad de 17 años.

    «Tenemos muchas esperanzas puestas en ella de cara al futuro y estamos deseando ver cómo evoluciona y mejora en los próximos años», declaró en aquel momento Paul Green, ahora exdirector general del Chelsea.

    Al mismo tiempo, se anunció que Potter, que ya formaba parte de la selección sub-19 de Inglaterra, también sería cedida al Palace para su primera etapa de préstamo. Allí tendría su primer contacto con el fútbol competitivo de categoría senior y, en tan solo unos meses, la entrenadora del Palace, Laura Kaminski, la elogiaba como «una futura estrella del país».

    Tenía sentido que Potter volviera a las Eagles la temporada siguiente, tras su ascenso a la WSL, y demostró un mayor progreso con ese salto, destacando Kaminski su impresionante «madurez».

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  • Lexi Potter Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    El gran salto

    Las cosas eran diferentes al inicio de esta temporada. Potter no fue cedida, pero tampoco jugaba con regularidad en el Chelsea, ya que solo disputó cuatro partidos antes del parón invernal. Sin embargo, al entrenar junto a centrocampistas de primer nivel como Keira Walsh y Erin Cuthbert, aún tenía mucho que aprender en el entorno de las Blues.

    «Obviamente es diferente pasar de jugar cada semana a no jugar tanto como me gustaría, pero es realmente bueno entrenar todos los días con jugadoras de talla mundial», declaró la joven de 19 años aGOAL en diciembre, mientras se encontraba concentrada con la selección sub-23 de Inglaterra. «Sin duda creo que estoy aprendiendo y me ha ayudado mucho a mejorar. Poder ver a jugadoras de tan alto nivel en los entrenamientos y en los partidos creo que es muy bueno para mi desarrollo».

    Desde principios de año, Potter también ha empezado a disfrutar de más minutos. Ha jugado en seis de los últimos diez partidos del Chelsea y debutó como titular en la WSL con el club en la victoria por 2-1 del miércoles sobre el Brighton, donde su contundente remate justo antes del descanso marcó la diferencia. Fue el momento culminante de una sólida actuación que le valió el premio a la mejor jugadora del partido.

    «Voy a ser sincera, no me sorprende», dijo Walsh tras el partido, hablando con Sky Sports junto a su tímida compañera adolescente. «La veo entrenar todos los días. Ha tenido que esperar mucho tiempo para esto, pero se lo merece con creces. Es una jugadora increíble y, como se puede ver, tiene un futuro muy prometedor por delante».

  • Lexi Potter England Women 2025Getty Images

    ¿Qué tal va todo?

    Potter ha demostrado ese potencial cada vez que ha tenido la oportunidad de hacerlo con el Chelsea, y también lo ha demostrado con regularidad con la selección inglesa. Tras dar el salto a la selección sub-23 por primera vez en octubre, la jugadora de 19 años no ha desentonado a pesar del cambio y de que juega junto a jugadoras como Ruby Mace y Maisie Symonds, ambas titulares en la WSL y que han sido convocadas para la selección absoluta de las Lionesses.

    «Lleva dos temporadas completas codeándose con jugadoras de la selección absoluta y eso se nota», dijo el mes pasado Lauren Smith, que entrenó a Potter en todas las categorías inferiores de Inglaterra. «En la sub-19 las ves casi como jóvenes adultas, pero cuando están en el entorno de la sub-23 —y estoy segura de que en el Chelsea ocurre lo mismo— ya son adultas. Se ve cómo se mueven entre esos grupos sociales. Pero el mayor cambio es lo mucho que se esfuerzan en los entrenamientos y en los partidos porque quieren pasar al siguiente nivel constantemente.

    «Estoy seguro de que algún día querrá empezar a presionar para tener una conversación con Sarina [Wiegman]. Estoy seguro de que quiere jugar unos minutos más en el Chelsea. Lo que la llevará hasta allí es ser una esponja, aprender lo que hay que hacer y asegurarse de hacerlo a su manera, porque no puedes ir y ser la próxima Keira Walsh. Tienes que ser Lexi Potter. Probablemente ese sea el camino que recorren las jugadoras jóvenes: asegurarse de hacerlo a su manera. Cuando todo encaje, habrá una jugadora especial ahí, sin duda, y estoy seguro de que la veremos mucho».

  • Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Principales puntos fuertes

    Aunque, como era de esperar, se mostró tímida en sus primeras apariciones ante los medios, Potter es todo lo contrario cuando está sobre el terreno de juego. Es fuerte, sobre todo para su edad, y eso le permite ganar muchos duelos: el miércoles se impuso en ocho de cada diez en su primer partido de 90 minutos con el Chelsea en la WSL.

    Su capacidad con el balón es sobresaliente, tanto por la precisión de sus pases como por su rapidez en la toma de decisiones y su alcance, mientras que su movimiento sin balón también llama la atención. De hecho, en su gol contra el Brighton, Potter realizó una gran carrera tardía hacia el área antes de rematar con contundencia.

    También hay mucho que destacar desde el punto de vista mental. La forma en que Potter se ha adaptado al entorno del Chelsea y ha gestionado el salto a la selección sub-23 de Inglaterra dice mucho de su dedicación, lo que ha llevado a Bompastor a elogiar su mentalidad. Aún necesita acumular más experiencia en los grandes escenarios, pero los primeros indicios apuntan a que será capaz de rendir en esos momentos de presión.

  • Lexi Potter England Women 2026Getty Images

    Hay margen de mejora

    Dada su calidad en la posesión del balón y la seguridad que demostró en su remate contra el Brighton, Potter es sin duda capaz de sumar más goles y asistencias a su juego. Su historial goleador con la selección inglesa es bastante sólido, pero solo logró un gol y una asistencia en todas las competiciones a lo largo de sus dos temporadas en el Palace, a pesar de jugar con regularidad.

    Desempeñar un papel de «box-to-box» es algo que se adapta muy bien a los puntos fuertes de Potter, ya que es una centrocampista capaz de influir en el juego tanto en defensa como en ataque, y es en esa posición donde se la ha utilizado principalmente hasta ahora en su carrera. Si es capaz de aprovechar su presencia en el último tercio del campo y utilizar sus cualidades para sumar esas contribuciones goleadoras, puede dar un salto de calidad.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    ¿La próxima... Georgia Stanway?

    Aunque Walsh es alguien a quien Potter «admira» y de quien aprende cada día en el Chelsea, es otra centrocampista inglesa, Georgia Stanway, con quien Potter tiene más cosas en común.

    Walsh es una creadora de juego retrasada que dicta el juego desde una posición conservadora, mientras que Stanway es una centrocampista muy activa cuyas mejores cualidades se acentúan en un papel de «box-to-box», aunque esta temporada esté haciendo un trabajo fantástico en una posición más defensiva en el Bayern de Múnich.

    Al igual que Stanway, Potter es excelente en los duelos y su movimiento sin balón es brillante. Una vez más, solo necesita sumar esos goles y asistencias. Sin embargo, ese rendimiento final es algo que suele llegar a medida que las jugadoras jóvenes van acumulando experiencia, y Potter tiene claramente el potencial de pulir su juego en el último tercio a medida que se desarrolla.

  • Sonia Bompastor Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    ¿Y ahora qué?

    Es cierto que la increíble cantidad de lesiones que han asolado al Chelsea ha influido en la primera titularidad de Potter en la WSL, pero también está claro que Bompastor confía en que estará a la altura. Con una trayectoria en la formación de jugadoras jóvenes que se remonta a su etapa como directora de la cantera del Lyon —algo que quedó patente cuando a mediados de semana convocó al once más joven del Chelsea en la WSL en 13 años—, la entrenadora del Chelsea tendrá un papel fundamental en el desarrollo continuo de Potter.

    En medio de los rumores de que había interés en ceder a la adolescente en enero, Bompastor decidió mantenerla en el equipo, intuyendo que podría ser importante en la segunda mitad de la temporada.

    «Sé lo buena que puede llegar a ser», dijo sobre Potter a principios de temporada. «Sonia me ha ayudado mucho», añadió la propia jugadora la semana pasada. «Me ha apoyado mucho y me ha dado buenos consejos. Siempre que hemos hablado, me ha escuchado de verdad. Siento que me ha ayudado mucho en mi desarrollo».

    De aquí al final de la temporada, se trata de seguir aprovechando esas oportunidades a medida que surjan, al tiempo que aprende mucho de las jugadoras de talla mundial del Chelsea. La salida histórica del miércoles fue solo otro gran momento en lo que ya han sido unos meses importantes, en un año que no hará más que crecer a medida que se plantea participar en la Copa del Mundo Sub-20 en septiembre.

    Si sigue por este camino y sus minutos de juego aumentan, no hay razón para que Sarina Wiegman no la tenga también muy en el punto de mira. La seleccionadora de las Lionesses ha incorporado regularmente a jóvenes promesas a la selección absoluta, dando siete debuts en 2025 y uno más en la primera concentración de Inglaterra de 2026.

    «Creo que es muy positivo para la cantera ver a las jugadoras dar el salto a la selección absoluta, adquirir esa experiencia y tener esa oportunidad», declaró Potter a GOAL el pasado diciembre. Parece que va por buen camino para ser una de las siguientes en la lista.

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