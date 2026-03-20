Lexi Potter: la joven del Chelsea y de la selección inglesa, inspirada en Keira Walsh, muestra cualidades similares a las de Georgia Stanway

«Probablemente llevamos ya dos, quizá tres años trabajando muy duro en cómo vamos a desarrollar nuestra cuota de canteranos y en formar a los jugadores, sabiendo que no pueden pasar [directamente] de la cantera al fútbol profesional, al menos en nuestro caso. Ya sea mediante cesiones o fichando a diferentes talentos internacionales, como Maika Hamano, a quienes podamos incorporar y formar a nuestra manera, creo que empezaremos a cosechar realmente los frutos de ello en los próximos 12 meses», explicó ante la prensa en febrero de 2024, a mitad de una temporada en la que la irrupción de Aggie Beever-Jones como jugadora clave del primer equipo dio a los aficionados muchos motivos para ilusionarse con respecto al talento de la cantera.

«Aggie es sin duda un ejemplo de ese trabajo, pero no estará sola», añadió Hayes. «Habrá más por venir, estoy segura de ello. Estoy entusiasmada con muchas de esas jóvenes jugadoras. Estoy entusiasmada con Lexi Potter. Creo que va a ser una de las mejores jugadoras jóvenes. [Estoy entusiasmada con] Lola Brown. Hay jugadoras jóvenes realmente muy buenas en la cantera del Chelsea y estoy segura de que cuando vuelva aquí dentro de cinco años como aficionada, quizá vea a algunas de ellas en la primera plantilla».

Por aquel entonces, Potter disfrutaba de su primera cesión profesional, en la segunda división con el Crystal Palace. Cuando el club londinense logró el ascenso a la máxima categoría, ella fue una jugadora clave, un estatus que volvió a ostentar al regresar a las Eagles para su primera temporada en la Women’s Super League un año después. Ahora, sin embargo, la jugadora de 19 años forma parte del primer equipo del Chelsea y, el miércoles, celebró su primera titularidad en la liga con el club marcando su primer gol en la WSL, un tanto que resultó decisivo en una victoria crucial sobre el Brighton.

Teniendo en cuenta la trayectoria de la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor —sucesora de Hayes— a la hora de confiar en jugadoras jóvenes, además del potencial que Potter ha demostrado en las oportunidades que ha tenido hasta ahora esta temporada, parece que Hayes tenía razón: es muy posible que esté observando a la joven y talentosa centrocampista la próxima vez que vuelva al oeste de Londres para ver en acción a su antiguo club.