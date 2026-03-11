Lewandowski no está seguro «ni siquiera al 50 %»: MLS, Juventus, Milán, ¿qué futuro le espera tras el Barcelona?

Observan con atención a los otros clubes interesados, entre ellos el Milan, que en junio verá concluir la cesión semestral de Fullkrug por parte del West Ham. Una operación imposible en enero para los rossoneri, teniendo en cuenta también el salario que percibe Lewandowski (unos 13 millones netos), y muy difícil, pero no imposible, en verano.

Las relaciones con su agente son positivas, se establecieron en 2024 con la llegada de Silvano Vos al Rossonero y se reforzaron el pasado agosto con el fichaje de Christopher Nkunku, e Igli Tare ha demostrado que no es un directivo que se rinda fácilmente.