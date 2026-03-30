Lesión de Wesley: ¿quién jugará en su lugar en el Inter-Roma? Tsimikas, Angelino, Rensch o El Shaarawy

Sin Wesley, Gasperini tendrá que encontrar una nueva solución para la banda izquierda, en la que hasta ahora —cuando estaba disponible— siempre ha alineado al jugador cuya posición natural es la banda contraria. En la derecha se ha encontrado el equilibrio con Celik, pero para sustituir al exjugador del Flamengo en la izquierda en San Siro hay varias opciones: la primera es Kōstas Tsimikas, el sustituto natural en esa posición; la otra idea es el holandés Devyne Rensch y, para una alineación más ofensiva en esa posición, también se puede alinear a Stephan El Shaarawy. Hay que tener en cuenta también la opción de Angeliño, que tras haber estado fuera de juego durante bastante tiempo está recuperando el ritmo de partido.



