Lesión de Mancini: cómo se encuentra y cuándo podrá volver; su estado, las declaraciones de Gasperini y quién puede sustituirlo en el Roma

En el momento más importante de la temporada, el Inter da un golpe de autoridad en la liga y se afianza cada vez más en el primer puesto. Los nerazzurri ganaron en San Siro contra la Roma un partido de sentido único: 5-2 el resultado final en un encuentro que nunca estuvo en duda. A la espera del partido aplazado de mañana por la noche entre el Nápoles y el Milan, hoy el equipo de Chivu es líder con +9 sobre los rossoneri y tiene 10 puntos de ventaja sobre el equipo de Antonio Conte. Lautaro Martínez abrió el marcador al minuto de juego, los giallorossi respondieron con el empate de Mancini poco antes del descanso, pero en la segunda parte no hubo partido; Calhanoglu, de nuevo Lautaro, luego Thuram y Barella. El gol de Pellegrini, que cerró el partido, fue inútil.



