«Les han dado una paliza»: Jamie Carragher critica al Liverpool y a sus «jugadores débiles» tras la derrota ante el Aston Villa

La mala racha del Liverpool tocó fondo el viernes con una humillante derrota ante el equipo de Unai Emery. El 4-2 no refleja la superioridad constante de los locales, lo que llevó a Carragher a criticar con dureza el carácter del vestuario.

«El Liverpool tiene demasiados jugadores débiles, tanto física como mentalmente, y hay que solucionarlo», afirmó Carragher como comentarista en Sky Sports. «Parece que Arne Slot lo arreglará la próxima temporada, pero este resultado no calma a la afición». No destacan en nada; parecen muy mediocres. Les han dado una paliza».