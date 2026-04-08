«¡Les costará mucho remontar!» - Hamit Altintop apuesta por que el Bayern de Múnich elimine al Real Madrid y hace una audaz predicción sobre el futuro de Mohamed Salah

Hamit Altintop, exjugador estrella del Bayern de Múnich y del Real Madrid, opinó sobre el partido de ida de cuartos de la Liga de Campeones entre ambos clubes y habló del futuro de Mohamed Salah.
En declaraciones al programa deportivo «Modern Sports», Altintop afirmó: «Me siento orgulloso de haber vestido las camisetas tanto del Real Madrid como del Bayern de Múnich, pero soy seguidor del Bayern de Múnich porque jugué en él durante más tiempo». Sus palabras reflejan la visión única de un jugador que ha triunfado en dos de los entornos más exigentes de Europa.