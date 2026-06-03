Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Leon Goretzka contacta con el Arsenal y otros equipos de la Premier League tras descartar Juventus y AC Milan ficharlo como agente libre

L. Goretzka
Arsenal
Bayern Múnich
AC Milán
Juventus
Serie A
Premier League
Fichajes

Leon Goretzka busca nuevo equipo tras su inminente salida del Bayern de Múnich. El internacional alemán, que planeaba fichar por un club italiano, ahora considera la Premier League tras varias negociaciones fallidas con equipos de la Serie A.

  • El acuerdo con el AC Milan se viene abajo tras la revolución en el club

    Hace semanas, el futuro de Goretzka parecía claro: dejaría el Bayern y ficharía por el AC Milan para reforzar el centro del campo de Massimiliano Allegri de cara a la Liga de Campeones.

    Sin embargo, el fracaso en la clasificación a la Liga de Campeones desencadenó una reestructuración total impulsada por el propietario, Gerry Cardinale, que destituyó a Allegri y paralizó el fichaje de Goretzka. Con pocas semanas de contrato en el Allianz Arena, el centrocampista debe buscar nuevos destinos.

    • Anuncios
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    El Arsenal se perfila como posible destino para Goretzka

    Según La Gazzetta dello Sport, con la puerta del Milan cerrada, el entorno de Goretzka ha retomado contactos con antiguos pretendientes. El principal es el Arsenal, destino soñado para el alemán y club que busca experiencia para su joven plantilla.

    La Premier League sigue siendo su prioridad, pero no es la única opción: clubes turcos ofrecen salarios millonarios. Su entorno explora todas las vías para evitar que quede sin equipo cuando venza su contrato con el Bayern a final de mes.

  • La Juventus paraliza las negociaciones por sus prioridades financieras.

    La Juventus quería fichar a Goretzka y el técnico Luciano Spalletti lo veía como un refuerzo clave. Sin embargo, la situación económica del club ha empeorado tras quedar sexto y quedarse fuera de la Liga de Campeones, lo que dificulta igualar los 6-7 millones de euros netos que el alemán ganaba en el Bayern.

    La directiva ha informado a sus representantes que, aunque sigue interesada, ahora no es prioridad. Antes buscan un portero y un delantero centro. La Juventus aguarda, confiando en que el jugador mantenga su disposición y baje sus pretensiones salariales más adelante.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Goretzka se mantiene tranquilo ante la decisión sobre su futuro

    A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, Goretzka no quiere firmar un contrato a la ligera. Prefiere esperar al proyecto adecuado, aunque eso retrase su decisión. Para el centrocampista, la calidad del proyecto y su rol en el equipo importan más que la rapidez.

    Sobre el plazo, aclaró: «No diría que la elección se hará entre el final de la temporada y el inicio del Mundial. Decidiré cuando sienta que es el momento».