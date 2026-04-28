LEGADO: Neymar fue la gran esperanza de Brasil en el Mundial, pero ¿llegará siquiera a 2026?

Manos en las caderas, mirada perdida. Lágrimas de tristeza y dolor. A pesar de sus ocho goles en el Mundial —récord que lo iguala con Rivaldo y supera a Rivellino, Bebeto, Romario y Garrincha—, la imagen que define a Neymar en la Copa no es de celebración. Es una imagen de melancolía que refleja las decepcionantes campañas de Brasil en 24 años sin título desde 2002.

No puede cargar él solo con el peso de casi un cuarto de siglo sin títulos: no jugó en 2006 ni en 2010, y tampoco heredó el testigo de nadie. Nunca hubo un ritual de sucesión, como el que Pelé tuvo con Rivellino o Romario con Ronaldo.

Cuando Neymar debutó con la camiseta amarilla en 2010, encontró varios tronos vacíos. Por casualidad, una ruptura con la tradición dejó a una selección que antes rebosaba de líderes ofensivos de repente huérfana. Ronaldinho y Adriano estaban en declive, y Kaká nunca se recuperó del todo tras sus lesiones de cadera. Sin nadie más preparado para compartir la carga, Neymar tuvo que asumir toda la responsabilidad.

Era el único camino posible, y ahí radicaba parte del problema.

Entre 2014 y 2022, la esperanza de Brasil se redujo a un solo hombre, como si la selección más exitosa de la historia se hubiera convertido en un modesto equipo europeo que solo produce un genio cada cincuenta años.

De cara al Mundial 2026, Neymar ya no es el mismo jugador de antes. Aunque sigue siendo venerado, su papel en la selección brasileña ha cambiado, y el equipo llega al torneo de Norteamérica con muchas dudas.