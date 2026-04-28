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Legacy Brazil Neymar GFXGetty/GOAL
Tauan Ambrosio

Traducido por

LEGADO: Neymar fue la gran esperanza de Brasil en el Mundial, pero ¿llegará siquiera a 2026?

Legacy
World Cup
Brazil
Neymar
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Esto es «Legacy», el podcast y la serie de reportajes de GOAL que acompaña la cuenta atrás hacia el Mundial de 2026. Cada semana exploramos las historias y el espíritu de las naciones que marcan el fútbol. Esta semana analizamos el auge, las fracturas, el declive y las nuevas estrellas de Brasil, y la gran pregunta: ¿qué le queda a Neymar —y a una selección que ha dependido de él durante 20 años?

Manos en las caderas, mirada perdida. Lágrimas de tristeza y dolor. A pesar de sus ocho goles en el Mundial —récord que lo iguala con Rivaldo y supera a Rivellino, Bebeto, Romario y Garrincha—, la imagen que define a Neymar en la Copa no es de celebración. Es una imagen de melancolía que refleja las decepcionantes campañas de Brasil en 24 años sin título desde 2002.

No puede cargar él solo con el peso de casi un cuarto de siglo sin títulos: no jugó en 2006 ni en 2010, y tampoco heredó el testigo de nadie. Nunca hubo un ritual de sucesión, como el que Pelé tuvo con Rivellino o Romario con Ronaldo.

Cuando Neymar debutó con la camiseta amarilla en 2010, encontró varios tronos vacíos. Por casualidad, una ruptura con la tradición dejó a una selección que antes rebosaba de líderes ofensivos de repente huérfana. Ronaldinho y Adriano estaban en declive, y Kaká nunca se recuperó del todo tras sus lesiones de cadera. Sin nadie más preparado para compartir la carga, Neymar tuvo que asumir toda la responsabilidad.

Era el único camino posible, y ahí radicaba parte del problema.

Entre 2014 y 2022, la esperanza de Brasil se redujo a un solo hombre, como si la selección más exitosa de la historia se hubiera convertido en un modesto equipo europeo que solo produce un genio cada cincuenta años.

De cara al Mundial 2026, Neymar ya no es el mismo jugador de antes. Aunque sigue siendo venerado, su papel en la selección brasileña ha cambiado, y el equipo llega al torneo de Norteamérica con muchas dudas.

  • Brazil v Chile: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    Llenar el vacío

    Cuando debutó con Brasil en 2010, Neymar ya generaba enormes expectativas. Era el rostro de una generación prometedora llamada a devolver a la Seleção una nueva era de talento y creatividad, tras la derrota ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de 2010, bajo el riguroso estilo de Dunga. Sin embargo, los veteranos que respaldaban ese esfuerzo de reconstrucción no estaban al nivel de las grandes estrellas del pasado reciente.

    Neymar no se hizo con la camiseta número 10 hasta 2013, cuando Luiz Felipe Scolari, el técnico campeón en 2002, regresó para dirigir al equipo en el Mundial de casa. Los otros jóvenes prometedores que habían ilusionado en 2010 acabaron decepcionando, y Mano Menezes perdió el cargo. Ganso y Alexandre Pato nunca despegaron, mientras que Lucas Moura tampoco convenció.

    Ver al mejor jugador brasileño con el número inmortalizado por Pelé enviaba un mensaje claro: el equipo era suyo. Aunque Scolari repetía que «Neymar no debe ganar el partido él solo; debe jugar para el equipo», nadie lo creía. Y si bien es normal que una superestrella sea el protagonista, el problema era que ningún otro atacante se le acercaba.

    Para ponerlo en contexto, en 1958 un Pelé adolescente se convirtió en estrella, pero Garrincha fue igual de decisivo y el mejor del torneo, según la FIFA, fue Didi. En 1962 el núcleo se mantuvo: Garrincha repitió como figura y un joven Amarildo reemplazó al lesionado Pelé.

    En 1970 brillaron Jairzinho, Rivellino, Gerson y Tostão; en 1994, Bebeto y Romário; y en 2002, Ronaldo y Rivaldo. Nunca antes la gloria había recaído en un solo hombre, ni siquiera en Pelé.

    A sus 22 años, Neymar brilló en el Mundial 2014: no solo por su talento, sino por cargar con el equipo bajo la presión de jugar en casa y en un clima político tenso. Desde 2013 se hablaba de «Neymar-dependencia», y O Globo lo destacó antes de la semifinal contra Alemania: solo él hacía funcionar al equipo.

    De los 10 goles que Brasil marcó antes de ese duelo, Neymar aportó cuatro y asistió en otro. Sin embargo, una fractura en la espalda, provocada por una fuerte entrada del colombiano Juan Camilo Zúñiga en cuartos de final, lo marginó del resto del torneo. Sin su estrella, Brasil cayó 7-1 ante Alemania en la semifinal, la peor derrota de una potencia futbolística.

    Su ausencia aquella noche en Belo Horizonte agrandó la sombra de la “Neymar-dependencia”, un fantasma que persiguió a la selección durante los siguientes ocho años.

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  • FBL-WC-2018-MATCH53-BRA-MEXAFP

    El príncipe que no llegó a ser rey

    Antes del Mundial de Rusia 2018, el término se usaba más para expresar el temor de cómo estaría Brasil sin un Neymar en plena forma.

    En 2017 protagonizó el traspaso más caro de la historia al pasar del Barcelona al París Saint-Germain, donde encadenó lesiones y polémicas. La más grave, a principios de 2018, convirtió a los brasileños en expertos de los huesos metatarsianos.

    Llegó al Mundial sin ritmo y, peor aún, con un comportamiento desbordado: lloró tras la sencilla victoria ante Costa Rica y, aunque marcó en ese partido y ante México, lo que quedó fue su exageración de faltas rodando por el suelo, material para memes.

    Adultos, niños y ancianos de todo el mundo se grabaron rodando para imitarlo. Neymar se convirtió en el hazmerreír de los rivales y, con él como cara de la selección, la imagen de Brasil también sufrió.

    En los octavos, Brasil cayó ante la “generación dorada” de Bélgica, liderada por Lukaku, Hazard y De Bruyne, que mostró más potencia ofensiva. Así, aunque la eliminación de 2018 no fue tan humillante como la de 2014, esta vez Neymar se llevó las imágenes de la vergüenza.

  • FBL-WC-2022-MATCH54-BRA-KORAFP

    Se acabó la «dependencia de Neymar»

    Tras ganar la Copa América 2019 sin Neymar, lesionado, Brasil pareció liberarse de su dependencia. Sin embargo, sus problemas personales empezaron a afectar más que nunca al ambiente de la selección. Aunque en la cancha lo daba todo, sus constantes polémicas fuera de ella eclipsaban su fútbol.

    En medio del caos, asomaron destellos de esperanza. En 2022, el gol de Vinicius Jr. que dio la victoria al Real Madrid en la Liga de Campeones ante el Liverpool anunció un nuevo protagonista brasileño, con Rodrygo también clave para los blancos esa temporada. Pero era pronto para acabar con algo tan arraigado en la reciente historia de la Seleção.

    Neymar llegó a Catar 2022 en plena forma, pero se torció el tobillo en el debut ante Serbia. Richarlison, autor de dos goles, y Vinicius, con una asistencia, parecieron tomar el relevo.

    Sin Neymar, Brasil avanzó: venció 1-0 a Suiza con gol de Casemiro. La ausencia del astro ya no generó el mismo pánico de antes, aunque la tensión persistía.

    La goleada 4-1 a Corea del Sur en octavos ilusionó a la afición. Con Vinicius como figura, Neymar aportó un gol y una asistencia. El ’10’ volvía, ahora también como guía. El samurái sin maestro se había convertido en mentor.

    Por un momento todo pareció normal, pero el fútbol rara vez escribe cuentos de hadas.

  • Uruguay v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Vacante aún sin cubrir

    En los cuartos de final de 2022 contra Croacia, Neymar marcó en la prórroga y lo celebró como si por fin hubiera llegado la redención. La semifinal parecía al alcance de la mano, esta vez con él sobre el terreno de juego.

    Sin embargo, instantes después el veterano ‘10’ se quedó atónito al ver a sus compañeros avanzar en vez de recular. «¿Por qué subís?», gritó en los últimos minutos. Croacia respondió y empató, llevando el partido a los penaltis. Neymar, elegido por Tite como quinto lanzador, no llegó a tirar: antes, Rodrygo y Marquinhos ya habían fallado.

    Brasil cayó de nuevo en cuartos, y el sexto título se postergó otros 24 años. Las lágrimas de Neymar sugirieron que tal vez fuera su último Mundial, y podrían tener razón.

    Desde entonces, su nivel ha bajado. Cerró la temporada 2022-23 en un PSG ya centrado en Mbappé y, sin ofertas de Europa, fichó por el Al-Hilal de Arabia Saudí a los 31 años. Aun así, apenas jugó.

    Con Brasil sumó dos tantos más, ambos en la victoria 5-1 sobre Bolivia en la eliminatoria, y llegó a 79 goles, superando a Pelé como máximo anotador de la selección. Fue más un guiño a su legado que un reflejo de su nivel actual.

    En octubre de 2023 se rompió los ligamentos de la rodilla y estuvo un año de baja. Volvió con el Al-Hilal, se lesionó de nuevo y dejó el club. En 2025, tras dos años sin jugar con Brasil, regresó al Santos.

    En paralelo, la selección vivió un periodo convulso: muchos meses con el interino Fernando Diniz y pocos con Dorival Junior, quien no era la primera opción. Solo en vísperas del Mundial, la CBF entregó el cargo al italiano Carlo Ancelotti.

    Hay dudas: Brasil ya no transmite confianza para el Mundial 2026. Ahora las críticas no apuntan a la “Neymar-dependencia”, pues el jugador apenas ha visto la cancha. Los tronos vuelven a estar vacíos.

    No faltan candidatos. Por primera vez desde Kaká en 2007, un brasileño, Vinicius, ganó el premio a mejor jugador de la FIFA en 2024 tras liderar el triunfo del Real Madrid en la Liga de Campeones. Rodrygo, alternando entre el once y el banquillo, también fue clave para el club. Raphinha se consolidó en el Barcelona y sonó para el Balón de Oro antes de que el galardón fuera para Ousmane Dembélé en 2025.

    Pese a estos talentos, el decepcionante ciclo post-2022 ha rebajado las expectativas: aún no han replicado en la selección su nivel de club. El trono de Neymar sigue vacío.

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Símbolo de esperanza

    Durante más de una década, Neymar fue la gran esperanza de Brasil, pero también encarnó sus constantes decepciones. Ancelotti aún abre la puerta para el ‘10’, aunque las oportunidades son escasas y, si llegan, serán cuestionadas. ¿Podría redimirse en un papel secundario? ¿Ser un rayo de luz cuando ya nadie lo espere?

    Lo cierto es que Neymar y Brasil ya no avanzan en paralelo, pero ambos deben dar respuestas. El Mundial sigue siendo el escenario más rápido y poderoso para ello.

    Su historia en Copas se ha marcado más por ausencias que por brillos: la lesión de 2014, las dudas físicas de 2018, el penalti que evitó en 2022. El fin de la «Neymar-dependencia» podría traer un desenlace feliz, aunque sea poco probable. En el fútbol todo es posible.