LEGADO: Los chicos de Inglaterra de 1966: cuando el fútbol realmente «volvió a casa»

Para ser una nación que inventó el fútbol tal y como lo conocemos y lo llevó a muchas partes del mundo, Inglaterra mostró inicialmente muy poco interés por el Mundial. No participó en las tres primeras ediciones del torneo, ya que se había retirado de la FIFA, antes de volver a incorporarse a tiempo para el Mundial de 1950, al que acudió convencida de que iba a ganarlo. En cambio, se fueron a casa en la primera ronda tras una de sus derrotas más humillantes de la historia, al perder por 1-0 ante Estados Unidos.

Tres años más tarde se produjo una vergüenza aún mayor, cuando Hungría les endosó un 6-3 en Wembley. «Quizá Inglaterra, que en su día fue la maestra, pueda ahora aprender de los alumnos», dijo un jactancioso Ferenc Puskás. Ese día jugaba con Inglaterra Stanley Matthews, el primer ganador de la historia del Balón de Oro. También estaba Alf Ramsey, que tuvo la mala suerte de estar también sobre el terreno de juego en aquella primera debacle contra Estados Unidos.

Una década después de perder el «Partido del Siglo» contra Hungría, Ramsey fue nombrado seleccionador de Inglaterra, y la Federación de Fútbol no podría haber elegido a un hombre mejor para revivir su suerte. Ramsey había dirigido anteriormente al Ipswich Town cuando estaba en Tercera División y lo había llevado hasta proclamarse campeón de Primera División. Su equipo no contaba con grandes estrellas, pero sí con una voluntad implacable de ganar y el sentido de cómo hacerlo.

Ramsey llevó esa perspicacia a la selección nacional. Cuando fue nombrado, prometió: «Incluso en los días en que Inglaterra contaba con grandes jugadores como Stanley Matthews y Tom Finney, el equipo habría sido mejor con un plan rígido. Cualquier plan debe adaptarse a las fortalezas y debilidades de los jugadores».

Ramsey construyó su selección inglesa sobre una defensa sólida como una roca que no encajó ningún gol en el Mundial de 1966 hasta el minuto 83 de la semifinal contra Portugal. Pero quizás la mejor ilustración de su pragmatismo fue el hecho de que alineara a su jugador estrella, Bobby Charlton, para marcar individualmente a Franz Beckenbauer en la final.