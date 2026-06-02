LEGADO: El recorrido de Marruecos en el Mundial: del desierto mexicano a la gloria en Catar

Walid Regragui, joven técnico de Marruecos, asumió la selección apenas tres meses antes de la primera Copa del Mundo en suelo árabe. Pese a que muchos consideraban la tarea imposible, les dijo a sus jugadores: «Quien no crea que podemos ganar la Copa del Mundo, no vendrá a Catar».
Reunió a estrellas del fútbol europeo, como Hakim Ziyech, Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui, y los combinó con jóvenes talentos de la Academia Mohammed VI. Un equipo, un corazón.
En el Grupo F, con la subcampeona Croacia, la segunda del ranking Bélgica y la renovada Canadá, pocos apostaban por ellos. Su debut acabó 0-0 ante Croacia.
Luego llegó el milagro: vencieron 2-0 a Bélgica y el mundo árabe estalló de alegría. En Egipto, Arabia Saudí, Jordania y los Emiratos todos apoyaban a Marruecos. Después, un 2-1 a Canadá les devolvió el liderato del grupo, como en 1986. Pero los Leones del Atlas querían más.
En octavos se midió a España, campeona en 2010, que había marcado siete goles a Costa Rica. Marruecos aguantó 120 minutos sin encajar y, en los penaltis, Yassine Bounou detuvo los lanzamientos de Carlos Soler y Sergio Busquets tras el tiro al poste de Pablo Sarabia. España falló los cuatro lanzamientos y Hakimi sentenció con un elegante Panenka.
Marruecos se convirtió en la primera nación árabe en alcanzar los cuartos de final de un Mundial. Desde El Cairo hasta Beirut, desde Riad hasta Amán, millones salieron a celebrar. El Burj Khalifa se iluminó con los colores marroquíes.
En cuartos les aguardaba Portugal y Cristiano Ronaldo, pero Marruecos no temió. Regragui animó a los suyos: «Sois mejores, id y demostradlo».
En el 42’, Youssef En-Nesyri saltó y marcó de cabeza. Ese gol valió el pase a semifinales, convirtiendo a África en protagonista.
Tras el partido, el extremo Sofiane Boufal bailó con su madre en el campo en un gesto de amor y orgullo. Marruecos perdió 2-0 contra Francia en semifinales por las lesiones, pero se fue con la cabeza alta y el reconocimiento del mundo.