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Legacy Senegal GFXGetty/GOAL

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LEGADO: El camino de Senegal en el Mundial, desde su debut histórico hasta la decepción del Fair Play, con una selección lista para hacer historia en 2026

Legacy
World Cup
Senegal
FEATURES

Esto es «Legacy», la serie de reportajes y podcasts de GOAL que cuenta atrás hacia el Mundial de 2026. Cada semana exploramos las historias y el espíritu de las naciones que marcan el fútbol. Esta semana seguimos a los Leones de Teranga de Senegal: desde la sorpresa de 2002, pasando por la dolorosa eliminación por fair play de 2018, hasta su regreso más fuerte a Catar.

En la historia de la Copa del Mundo, pocas eliminaciones han sido tan silenciosamente duras como la de Senegal en 2018. No hubo goles agónicos, ni penaltis, ni colapsos dramáticos. Solo una norma: una cláusula oculta del reglamento de la FIFA que contó las tarjetas amarillas. Así, los Leones de Teranga cayeron, no por perder, sino por la disciplina.

Fue la primera vez que un equipo quedó eliminado por la norma de juego limpio: un tecnicismo que premió la prudencia sobre la imprudencia. Para Senegal no fue solo una decepción, sino un punto de inflexión.

Porque la historia de Senegal en el Mundial no es de fracaso, sino de evolución. Desde la conmoción de 2002 hasta la fría aritmética de 2018, y hacia un equipo de 2026 que podría ser el más fuerte de África, los Leones han rugido, caído, se han reorganizado y han vuelto a levantarse.

Es una historia de talento y furia, estrellas y cicatrices, ritmo y resiliencia. La de un equipo que se niega a desvanecerse, a ser olvidado y a conformarse con algo menos que la grandeza.

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    Conmocionando al mundo

    El debut de Senegal en el Mundial 2002 fue histórico y mítico. En el Grupo A con Francia, Dinamarca y Uruguay, se esperaba que los Leones de Teranga fueran espectadores. Pero en el partido inaugural sorprendieron al mundo.

    El gol de Papa Bouba Diop ante Francia, antigua potencia colonial, superó la sorpresa del 1-0 y sacudió el mundo.

    Liderados por el capitán Aliou Cissé, los senegaleses mostraron garbo, unidad y alegría. Celebraron con bailes y presionaron con audacia. Luego empataron con Dinamarca y Uruguay, y eliminaron a Suecia en octavos con un gol de oro.

    Llegaron a cuartos de final, tras Camerún en 1990. Cayeron ante Turquía, pero ya habían demostrado que África podía competir.

    Aquella selección de 2002 se hizo leyenda: Diop, Diouf, Fadiga, Sylva. No eran solo jugadores, eran pioneros, y su legado aún resuena en cada camiseta senegalesa.

    • Anuncios
  • FBL-WC2010-SEN-GAMAFP

    Un largo silencio

    Tras el subidón de 2002, Senegal no se clasificó para los Mundiales de 2006, 2010 ni 2014. Fue una década en blanco.

    La política interna, la inestabilidad del cuerpo técnico y la brecha generacional complicaron el panorama. La magia de 2002 se desvaneció y Senegal luchó por recuperar su ritmo.

    Pero bajo la superficie algo se gestaba: las canteras crecían y surgían talentos en Europa. En 2015 la Federación Senegalesa de Fútbol dio un paso audaz: nombró seleccionador a Cissé, el capitán de 2002. De la cancha al banquillo, llegó con una visión de disciplina, identidad y crecimiento a largo plazo.

    No todos celebraron su llegada; algunos criticaron su inexperiencia. Pero él aportó algo más profundo: una sensación de continuidad y de cuentas pendientes. Sabía lo que Senegal podía ser y estaba decidido a lograrlo.


  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH48-SEN-COLAFP

    Consecuencias del Fair Play

    Rusia 2018 debía marcar el resurgimiento de Senegal. Dieciséis años después de su debut, regresaron con estilo, disciplina y un plantel que mezclaba experiencia y juventud. En el Grupo H enfrentaron a Polonia, Japón y Colombia. Tras vencer 2-1 a Polonia y empatar 2-2 con Japón, llegaban al último partido contra Colombia sabiendo que un empate les bastaba para avanzar.

    Cayeron 1-0, por lo que ambos terminaron con los mismos puntos, diferencia de goles y tantos a favor. El desempate fue el juego limpio: las cuatro tarjetas de Japón frente a las seis de Senegal. Los Leones de Teranga quedaron eliminados.

    Fue la primera vez que la norma del juego limpio eliminó a un equipo, un desenlace desgarrador para la nación de África Occidental. Pero su incapacidad para cerrar el partido ante Japón y la falta de disciplina pesaron más que la suerte.

    Aun en la decepción, mostraron estructura, madurez y propósito; las semillas ya estaban plantadas.


  • Ecuador v Senegal: Group A - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Regreso y auge

    Tras la decepción de 2018, Senegal se reorganizó táctica y anímicamente. Reinició el camino desde cero, ajustó sus metas y se reconstruyó con determinación. En 2021 ganó por primera vez la Copa Africana de Naciones, un título que marcó su regreso.

    Llegaron a Catar 2022 con fe renovada y la confianza de quien ha aprendido de sus errores. Aunque perdieron a Sadio Mané por lesión justo antes del torneo, mostraron gran capacidad de recuperación.

    Cayeron ante Países Bajos en el debut, pero vencieron a Catar y Ecuador y avanzaron. En octavos perdieron 3-0 con Inglaterra, exponiendo sus límites, pero confirmando su crecimiento.

    Cissé, en su séptimo año al frente, siguió forjando disciplina, identidad y un propósito común. Senegal ya no era un equipo de flashes: se estaba convirtiendo en una máquina sólida, un sistema pensado para perdurar. Y ese sistema empezaba a dar frutos, no solo en resultados, sino en confianza. En la certeza tranquila de que algo especial estaba naciendo.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    La selección más fuerte de África

    La actual selección de Senegal es la más completa de África. Combina talento individual con equilibrio, profundidad y experiencia.

    En el centro de esta generación dorada está Sadio Mané, talismán eterno cuya influencia va más allá del campo. Adorado por su velocidad, su puntería y su trabajo incansable, Mané es un símbolo de excelencia. Lleva el peso de las expectativas con elegancia y motiva a todos a su alrededor.

    A su lado emerge una nueva ola de talento, encabezada por Nicolas Jackson. Cedido por el Chelsea al Bayern de Múnich, el delantero de 24 años aporta dinamismo, presiona con inteligencia y remata con estilo. Sus desmarques desarman defensas, su toque crea caos y su confianza es contagiosa. En un plantel lleno de experiencia, él es el comodín capaz de inclinar un partido con un destello de genialidad. 

    Atrás, Edouard Mendy aporta seguridad: reflejos, calma y liderazgo.

    En la defensa destaca Kalidou Koulibaly, central potente y elegante, ya uno de los mejores del mundo. Su liderazgo y claridad en la salida de balón lo convierten en el pilar de Cissé.

    En el medio, Pape Matar Sarr aporta madurez y dinamismo de ida y vuelta.

    En conjunto, este núcleo forma el corazón de un equipo que ya no se conforma con el potencial. Son los artífices de una nueva ambición, construida no solo sobre el talento, sino sobre la confianza, la experiencia y un ansia compartida por hacer historia. Con un banquillo repleto de talento, con jugadores como Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr y Abdou Diallo, Senegal tiene una plantilla capaz de rotar, adaptarse y competir al más alto nivel.

    La larga trayectoria de Cissé garantiza continuidad. Su estilo pragmático, antes criticado, ahora parece profético. Senegal no solo juega con estilo, sino con un propósito. Y en el Mundial 2026, ampliado a 48 equipos, con más margen para el caos y las oportunidades, Senegal podría estar mejor preparada que nunca para llegar lejos.

    Lo que más destaca no es solo el talento, sino la cohesión: se conocen, han ganado, perdido y crecido juntos, llevan las cicatrices de 2018 y las lecciones de 2022. No son un equipo, son una unidad.

  • FBL-AFR-2025-SEN-MAR-TROPHY-PARADEAFP

    Más allá del campo

    La trayectoria de Senegal en el Mundial va más allá de los resultados: representa el orgullo de una nación y muestra cómo el fútbol refleja su espíritu.

    Los Leones de Teranga mezclan estructura europea y espontaneidad africana. Sus aficionados son de los más apasionados del mundo y los jugadores transforman la historia en motivación.

    Desde las calles de Dakar hasta las canteras de Francia, los futbolistas senegaleses crecen con el recuerdo de 2002 y el regusto amargo de 2018. Saben sorprender al mundo y saben lo que es quedarse a las puertas. Ahora conocen lo necesario para construir algo duradero.

    Su crecimiento es un modelo para el fútbol africano: estabilidad en el cuerpo técnico, inversión en la cantera y una identidad clara. No son lujos, son necesidades, y Senegal lo entiende mejor que nadie.

    Ya no son solo un equipo, sino un ejemplo. Su influencia cruza fronteras: los clubes europeos buscan talento senegalés y los jóvenes ven un camino con propósito.

  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    La quinta participación de Senegal en el Mundial de 2026 no es una cuestión de redención, sino de lograr objetivos. La plantilla está preparada, el entrenador tiene experiencia y las heridas han cicatrizado. El sueño sigue vivo. Han vencido a campeones del mundo, han llegado a cuartos de final y han caído por la mínima. Ahora apuntan más alto.

    Para Senegal el Mundial no es solo un torneo: es un espejo, una prueba, un campo de estrellas y cuentas pendientes.

    Esta vez no solo esperan: cazan. Cazan la historia, buscando ser los primeros en llegar a una semifinal o más. Cazan la validación, para demostrar que su generación dorada es atemporal. Cazan la justicia, para dejar atrás los fantasmas de 2018, cuando las tarjetas amarillas, no los goles, frenaron su sueño.

    Sobre todo, persiguen algo más hondo: un instante que trascienda el fútbol, una nación que se una, un continente que se electrifique y una nueva historia sobre lo que los equipos africanos pueden lograr en el mundo.

    Su camino va más allá de los resultados: es ritmo, resiliencia, orgullo y perseverancia. En 2002 sorprendieron al mundo; en 2018, el reglamento los frenó. En 2022 se reconstruyeron. En 2026 regresan, no como outsiders, sino como aspirantes. Los Leones de Teranga ya rugieron; ahora están listos para reinar.

    Cuando salten al campo en Norteamérica, llevarán no solo las ilusiones de Senegal, sino el peso de un continente, el recuerdo de cada oportunidad perdida, el fuego de cada niño que creció soñando tras 2002 y la certeza de que esta vez la historia tendrá otro final.

    El juego limpio los marginó una vez, pero ahora escriben su propio desenlace: pase a pase, gol a gol, rugido a rugido.