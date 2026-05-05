LEGADO: El camino de Senegal en el Mundial, desde su debut histórico hasta la decepción del Fair Play, con una selección lista para hacer historia en 2026

En la historia de la Copa del Mundo, pocas eliminaciones han sido tan silenciosamente duras como la de Senegal en 2018. No hubo goles agónicos, ni penaltis, ni colapsos dramáticos. Solo una norma: una cláusula oculta del reglamento de la FIFA que contó las tarjetas amarillas. Así, los Leones de Teranga cayeron, no por perder, sino por la disciplina.

Fue la primera vez que un equipo quedó eliminado por la norma de juego limpio: un tecnicismo que premió la prudencia sobre la imprudencia. Para Senegal no fue solo una decepción, sino un punto de inflexión.

Porque la historia de Senegal en el Mundial no es de fracaso, sino de evolución. Desde la conmoción de 2002 hasta la fría aritmética de 2018, y hacia un equipo de 2026 que podría ser el más fuerte de África, los Leones han rugido, caído, se han reorganizado y han vuelto a levantarse.

Es una historia de talento y furia, estrellas y cicatrices, ritmo y resiliencia. La de un equipo que se niega a desvanecerse, a ser olvidado y a conformarse con algo menos que la grandeza.