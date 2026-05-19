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Legacy England 2002 GFXGetty/GOAL
James Westwood

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LEGADO: Cómo los «perdedores egocéntricos» de Inglaterra desperdiciaron su mayor oportunidad de conquistar un segundo título mundial en 2002, y las lecciones que Thomas Tuchel debe aprender

Legacy
World Cup
England
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Esto es «Legacy», la serie de artículos y podcasts de GOAL que cuenta atrás hacia el Mundial de 2026. Cada semana, exploramos las historias y el espíritu de las selecciones que marcan el fútbol. Esta semana, analizamos qué debe aprender Inglaterra de su fracaso en 2002 y por qué el reto de Thomas Tuchel no es táctico, sino de confianza, identidad y coraje en el escenario más grande.

Desde su título en casa en 1966, Inglaterra solo ha vivido decepciones en el Mundial. Cayeron ante Argentina y la «Mano de Dios» de Maradona en cuartos de 1986, y cuatro años después Alemania las eliminó en semifinales tras prórroga. Ambas selecciones las eliminaron en octavos en 1998 y 2010, y Portugal hizo lo propio en cuartos de 2006.

La esperanza resurgió en 2018: bajo Gareth Southgate llegaron a semifinales; sin embargo, en 2022, pese a ser favorita, cayeron 2-1 ante Francia en cuartos por un penal fallido de Harry Kane.

En total han disputado 11 Copas, ausentándose solo en 1974, 1978 y 1994, y firmando su peor papel en la fase de grupos de 2014. La mala suerte ha contado, pero cada generación ha fallado: algunas se bloquearon en los momentos clave, otras no trasladaron su nivel de club.

En 2002 se combinaron ambos factores. Ese debía ser el año en que el fútbol «volviera a casa» por segunda vez, y así lo sintió el seleccionador Sven-Göran Eriksson tras regresar magullado y derrotado desde Corea del Sur y Japón.

«Siempre les decíamos que, con el equipo que teníamos, no debíamos temer a nadie y que, con algo de suerte, podríamos llegar hasta el final», afirmó. «Sigo pensando que podríamos haberlo conseguido».

Tenían miedo. Quizá fue uno de los peores casos de parálisis por miedo en la historia de las selecciones de élite. Si el equipo de Thomas Tuchel quiere triunfar donde el de Eriksson fracasó hace 24 años, debe aprender de esa incursión fallida en Extremo Oriente.

  • England v Greece 2002 World Cup QualifierHulton Archive

    Clasificación dramática

    Eriksson asumió el cargo de seleccionador cuando la selección inglesa estaba en caos. Los Tres Leones habían sido eliminados en la fase de grupos de la Eurocopa 2000 y luego perdieron 1-0 ante Alemania en el último partido del viejo Wembley, durante la clasificación para el Mundial 2002. Tras el pitido final, el director de la FA, David Davies, llevó a Kevin Keegan a un baño para convencerlo de que no dimitiera, pero no lo logró. 

    «No vas a hacerme cambiar de opinión», habría dicho Keegan. «Me voy de aquí. No estoy a la altura. Voy a salir a la prensa para decirles que no estoy a la altura. No puedo motivar a los jugadores. No consigo sacarles ese plus que necesito». Fiel a su palabra, el querido icono del Liverpool dimitió, calificando más tarde sus 20 meses al frente de la selección nacional como «sin alma».

    Muchos consideraron que Inglaterra había tocado fondo, así que la FA buscó a un ganador nato para enderezar el rumbo. El sereno sueco, recién llegado tras llevar al Lazio al título de la Serie A 1999-2000, se convirtió en el primer seleccionador extranjero de Inglaterra. Aunque el público dudaba, se ganó a la mayoría al ganar sus cinco primeros partidos, entre amistosos y clasificatorios contra España, Finlandia, Albania, México y Grecia.

    Después, orquestó una de las mejores actuaciones de la historia: 5-1 a Alemania en el Olympiastadion de Múnich, con un inolvidable hat-trick de Michael Owen. El triunfo sacudió al fútbol mundial y cuatro días después Inglaterra venció 2-0 a Albania en casa, de modo que solo necesitaba igualar el resultado de Alemania en la última jornada para terminar primera del grupo.

    Misión cumplida, aunque el trámite fue más agonizante de lo esperado. Grecia sorprendió a los Tres Leones y mantuvo el 2-1 en Old Trafford hasta el tercer minuto de descuento, cuando David Beckham, del Manchester United, empató con un sensacional tiro libre desde 30 metros. Con Finlandia 0-0 Alemania, ese gol bastó para llevar a Inglaterra a la primera Copa del Mundo en Asia.

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  • David BeckhamGetty Images Sport

    Las lesiones pasan factura

    La euforia tras golear a Alemania y el gol clásico de Beckham contra Grecia duró poco: Inglaterra cayó en el “grupo de la muerte” del Mundial 2002 con Argentina, la Suecia de Eriksson y Nigeria, su bestia negra.

    Para empeorar las cosas, Beckham, Gary Neville y Steven Gerrard sufrieron lesiones graves al final de la temporada de clubes, y Eriksson acaparó portadas por engañar a su novia de toda la vida, Nancy Dell'Olio, con la presentadora Ulrika Jonsson.

    La prensa temía que su vida privada distraiga al equipo y criticó la convocatoria: incluyó a Wes Brown y Danny Mills, pero dejó fuera a Jamie Carragher y Phil Neville; también marginó a Steve McManaman y Frank Lampard, y solo citó a cinco delanteros, entre ellos Andy Cole, quien anunció su retiro internacional tras el descarte.

    «Hay gran preocupación sobre quién marcará», admitió el excomentarista de Sky Sports y exinternacional escocés Andy Gray en BBC Radio Five Live. «Si Michael Owen no está en forma, ¿quién lo reemplazará?».

    Se criticó que Eriksson se decantara por la prudencia con ocho defensas, pero a la vez asumiera un gran riesgo al incluir a Beckham, quien debía recuperarse en seis u ocho semanas de una fractura en el pie sufrida en la victoria del United ante el Deportivo de La Coruña en abril.

    La recuperación del capitán y el término «metatarsiano» acapararon la atención de aficionados y medios hasta el primer partido y más allá. Gary Neville y Gerrard no se recuperaron a tiempo, y el sustituto de este último, Danny Murphy, se fracturó el pie ocho días antes del debut, por lo que se convocó a Trevor Sinclair, del West Ham. Las lesiones de Kieron Dyer y Nicky Butt completaron el panorama sombrío que, para muchos expertos, condenaba la campaña antes de empezar.

  • Michael Owen of EnglandGetty Images Sport

    Se ha salvado por los pelos

    Aun así, a Eriksson no le faltaba calidad. David Seaman, Martin Keown, Sol Campbell, Paul Scholes, Owen Hargreaves y Teddy Sheringham completaban la lista de nombres conocidos junto a Beckham y Gary Neville, mientras que Owen, Rio Ferdinand y Ashley Cole encabezaban la cantera de jóvenes talentos de Inglaterra.

    El primer partido, ante una débil Suecia, era ideal para mostrar su fuerza. Sin embargo, no lo lograron. Beckham, aún recuperándose y con su característica cresta rubia, justificó su titularidad con un córner perfecto que Campbell cabeceó a la red en los primeros 25 minutos. Pero Inglaterra se replegó en vez de seguir atacando y sufrió la reacción sueca.

    Niclas Alexandersson aprovechó un mal despeje de Mills para empatar, y Suecia dominó el resto del partido, con Lucic y Larsson cerca del segundo. Inglaterra sufrió y rescató un 1-1 que dejó mal sabor, sobre todo tras la victoria de Argentina 1-0 sobre Nigeria.

    Aun así, Eriksson no se desanimó: «Cuando vas ganando 1-0 y acabas empatando, parece que has perdido. No deberías sentirte así, pero esa era la sensación en el vestuario tras el partido, así que les dije que no estábamos en un funeral. Acabamos de empezar el Mundial y, por supuesto, todavía podemos pasar. Todo sigue siendo posible, ya que la clasificación está muy reñida».

  • English midfielder David Beckham (L) and his teammAFP

    Venganza

    Inglaterra respondió con fuerza en su segundo partido contra Argentina, aunque el discurso de Eriksson influyó poco. Cuatro años después de perder en los penaltis en Francia, el equipo buscaba revancha, especialmente Beckham, quien fue expulsado al inicio del segundo tiempo, con el 2-2, por golpear a Diego Simeone.

    Desde el inicio en el Sapporo Dome de Japón, Inglaterra mostró una ferocidad que nunca se repitió en la era Eriksson. Los Tres Leones dominaron a Argentina en una intensa primera parte y se adelantaron cuando Owen provocó una falta de Pochettino dentro del área.

    Beckham se hizo cargo del balón y, bajo máxima presión, lanzó un disparo raso al centro de la portería que sorprendió a Cavallero.

    Fue una catarsis para Beckham y anunció el regreso de Inglaterra como potencia. En la segunda parte Argentina insistió, pero no encontró el gol gracias a las intervenciones de Ferdinand y Campbell. Inglaterra ganó y se vengó. Al enterarse de que Suecia venció 2-1 a Nigeria, sabían que un empate en el último partido de grupo les bastaría para avanzar a octavos.

  • English players defender Trevor Sinclair (L) and fAFP

    Empate seguido de una lección magistral

    Inglaterra consiguió el punto que necesitaba al empatar 0-0 con Nigeria, pero perdió la oportunidad de acabar primera de grupo tras el 1-1 entre Suecia y Argentina. Más preocupante fue la apatía de los jugadores bajo un calor agotador y la falta de peligro en el último tercio del campo.

    En lugar de un cruce más favorable, sobre el papel, contra Senegal, Dinamarca se interponía ahora en el camino de Inglaterra hacia los cuartos de final. Los daneses habían liderado el Grupo A por delante de Senegal y habían sorprendido a Uruguay y a la campeona Francia, marcando cinco goles en total.

    En el estadio Big Swan de Niigata se esperaba una noche difícil y los aficionados estaban nerviosos. Pero no tenían por qué preocuparse. Inglaterra salió con fuerza y rompió la defensa danesa a los cinco minutos, con Beckham sumando otra asistencia de córner que Ferdinand remató de cabeza en el segundo palo, favorecido por un error del portero Thomas Sorensen.

    Owen aprovechó un rechace para hacer el segundo y, justo antes del descanso, Heskey cabeceó el tercero tras otra asistencia de Beckham. La primera parte fue casi perfecta, con buen toque y presión alta.

    En la segunda parte gestionaron el partido y sellaron el 3-0, lo que les llevó a un atractivo cruce de cuartos contra Brasil, que apenas había convencido en su 2-0 sobre Bélgica. Los Tres Leones contaban con argumentos para castigar a los tetracampeones si repetían esos errores, y hasta la leyenda brasileña Pelé admitió a la BBC que «si Inglaterra mantiene la calma y la disciplina, ganará el partido».

  • Sven Goran Eriksson of EnglandGetty Images Sport

    Errores de principiante

    Inglaterra y Brasil jugaron a media tarde en Yokohama con 28 °C y 57 % de humedad. El calor benefició al equipo de Luis Felipe Scolari, que dominó el balón y presionó a Inglaterra en su campo.

    Sin embargo, con el colosal Campbell liderando la defensa, Inglaterra contuvo el ataque de la Seleção y amenazó al contraataque. En el 23, una contra dejó a Heskey solo y su pase profundo lo controló Owen, aprovechando un error de Lucio, y batió al portero con clase.

    Brasil quedó atónito y la predicción de Pelé cobró vida. Inglaterra debió seguir atacando, pero se replegó como ante Suecia. Los sudamericanos estaban tocados y a merced de los ingleses.

    Sin embargo, nunca fue el estilo de Eriksson. Ordenó replegarse hasta el descanso, y Brasil recuperó rápido la confianza. A unos segundos del pitido, llegó lo inevitable.

    Beckham, con molestias en su pierna débil, evitó un tackle de Roberto Carlos. Roque Junior lanzó un pase flojo al centro, Scholes no lo controló y Kleberson se lo arrebató. El balón llegó a Ronaldinho, que encarriló el contraataque.

    El ‘maestro’, con su sonrisa característica, realizó un rápido regate para superar a Cole, que había perdido su posición y dejado a Campbell desprotegido, antes de ceder el balón a Rivaldo, quien remató de primera con un precioso disparo al que Seaman no llegó. Inglaterra regaló a Brasil la oportunidad de volver al partido y, al final, resultó que Eriksson no tenía plan B.

  • TOPSHOT-WC2002-ENG-BRA-SEAMAN-BECKHAMAFP

    Humillado

    Según Southgate, el seleccionador sueco no motivó a los jugadores en el descanso. El defensa, que se quedó en el banquillo, recordó años después: «Esperábamos a Winston Churchill y nos encontramos con Iain Duncan Smith».

    Eriksson no hizo cambios en el descanso y mantuvo el 4-4-2. Inglaterra regresó sin urgencia y Brasil dominó. A los cinco minutos de la reanudación ya ganaba.

    Esta vez el culpable fue uno solo. A los 42 metros, sobre la derecha, Brasil tuvo un tiro libre que no parecía peligroso. Pero en cuanto el balón salió del pie de Ronaldinho, Seaman entró en pánico.

    El balón pasó por encima de su cabeza y se coló en la red antes de que pudiera reaccionar. Ronaldinho ya celebraba con sus compañeros cuando Seaman lo recogió.

    «Cafú me dijo que Seaman sale de su línea y deja espacio», explicó Ronaldinho. «Seguí su consejo, busqué ese hueco y tuve suerte».

    Seaman quedó humillado e Inglaterra bajó los brazos. Aún quedaban 40 minutos, pero Brasil ya había ganado la batalla psicológica. Aunque Ronaldinho vio la roja directa por una entrada alta sobre Mills, el partido no cambió: la Seleção mantuvo la posesión y los ingleses, desesperados, optaron por balones largos que no funcionaron.

    El pitido final no evitó un último asedio inglés; solo puso fin a su sufrimiento.

  • A dejected David Beckham of EnglandGetty Images Sport

    Falta de confianza

    Inglaterra sufrió por el calor y las lesiones, pero su falta de ambición fue clave en la derrota ante Corea del Sur y Japón. Eriksson fue demasiado cauteloso y sus estrellas desaparecieron en los momentos difíciles.

    Brasil no tuvo que hacer nada especial: simplemente lo deseaba más. Esa diferencia de mentalidad se reflejó en la reacción de Owen, que se encogió de hombros y declaró: «Brasil es un equipo decente, así que no es tan difícil aceptar que nos eliminaran».

    La Seleção acabó alzando el trofeo tras eliminar a la revelación, Turquía, y a una Alemania decepcionante que llegó a la final con tres triunfos por 1-0. Inglaterra podría haber llegado lejos de haber superado a Brasil, pero sus jugadores no lo creyeron posible. Fue una constante en la era Eriksson, que sufriría dos eliminaciones más en cuartos ante Scolari ya con Portugal.

    En la Euro 2004 desperdició una ventaja ante Portugal y perdió 2-2 en penaltis; en el Mundial 2006 volvió a caer en cuartos frente a la Portugal de Scolari.

    «Deberíamos haber llegado a la final», afirmó el fallecido sueco en 2018. «No creo que ningún equipo, en aquel momento, fuera mejor que nosotros. Y sigo sin creer que hubiera ningún equipo mejor. Ninguno».

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Una tarea clara por delante

    Desde hace tiempo se ha sugerido que Eriksson desperdició la «generación dorada» de Inglaterra, pero varios de sus antiguos jugadores han desmentido ese mito. Gerrard fue el último en hacerlo, tal y como admitió en una entrevista en el podcast «Rio Ferdinand Presents» a principios de octubre: «Todos éramos unos perdedores egocéntricos. Se debía a la cultura que imperaba en la selección inglesa. No éramos amables ni estábamos unidos. No éramos un equipo. Nunca fuimos un equipo fuerte».

    Los problemas de mentalidad persistieron tras la partida de Eriksson y ni McClaren, ni Capello, ni Hodgson lograron cambiar esa cultura tóxica. Southgate fue el primero en convertir a Inglaterra en una unidad cohesionada, creando un ambiente de club que priorizaba la química y la continuidad.

    Pese a los avances entre 2018 y 2024, Inglaterra seguía sin títulos y sus tropiezos recordaban a la caída ante Brasil en 2002.

    Croacia e Italia remontaron para eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2018 y la final de la Euro 2020. En la final de la Euro 2024, los Tres Leones igualaron con España gracias a un tanto de Cole Palmer en el 73’, pero volvieron a capitular y perdieron 2-1.

    Sin una confianza verdadera, Inglaterra seguirá fracasando. Fue especialmente duro aceptarlo en Corea del Sur y Japón, porque Eriksson tenía el billete para el éxito. La principal tarea de Tuchel el próximo verano, con una plantilla igualmente dotada, es asegurarse de que sus jugadores sepan que su lugar está en los grandes escenarios y que dejen atrás sus inhibiciones de una vez por todas. Solo entonces Inglaterra dará por fin la talla.

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