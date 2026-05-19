LEGADO: Cómo los «perdedores egocéntricos» de Inglaterra desperdiciaron su mayor oportunidad de conquistar un segundo título mundial en 2002, y las lecciones que Thomas Tuchel debe aprender

Desde su título en casa en 1966, Inglaterra solo ha vivido decepciones en el Mundial. Cayeron ante Argentina y la «Mano de Dios» de Maradona en cuartos de 1986, y cuatro años después Alemania las eliminó en semifinales tras prórroga. Ambas selecciones las eliminaron en octavos en 1998 y 2010, y Portugal hizo lo propio en cuartos de 2006.

La esperanza resurgió en 2018: bajo Gareth Southgate llegaron a semifinales; sin embargo, en 2022, pese a ser favorita, cayeron 2-1 ante Francia en cuartos por un penal fallido de Harry Kane.

En total han disputado 11 Copas, ausentándose solo en 1974, 1978 y 1994, y firmando su peor papel en la fase de grupos de 2014. La mala suerte ha contado, pero cada generación ha fallado: algunas se bloquearon en los momentos clave, otras no trasladaron su nivel de club.

En 2002 se combinaron ambos factores. Ese debía ser el año en que el fútbol «volviera a casa» por segunda vez, y así lo sintió el seleccionador Sven-Göran Eriksson tras regresar magullado y derrotado desde Corea del Sur y Japón.

«Siempre les decíamos que, con el equipo que teníamos, no debíamos temer a nadie y que, con algo de suerte, podríamos llegar hasta el final», afirmó. «Sigo pensando que podríamos haberlo conseguido».

Tenían miedo. Quizá fue uno de los peores casos de parálisis por miedo en la historia de las selecciones de élite. Si el equipo de Thomas Tuchel quiere triunfar donde el de Eriksson fracasó hace 24 años, debe aprender de esa incursión fallida en Extremo Oriente.