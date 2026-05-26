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LEGACY Ancelotti Brazil GFXGetty/GOAL
Tauan Ambrosio

Traducido por

LEGACY: Por qué Brasil rompió con la tradición y apostó por Carlo Ancelotti para poner fin a su sequía en el Mundial

Legacy
World Cup
Brazil
C. Ancelotti
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Esto es «Legacy», el podcast y la serie de reportajes de GOAL que nos lleva hasta el Mundial de 2026. Cada semana exploramos las historias y el espíritu de las naciones que marcan el fútbol. Esta semana analizamos por qué Brasil eligió a Carlo Ancelotti, el entrenador de clubes más ganador del mundo; cómo esa decisión refleja años de incertidumbre en el proyecto nacional; y por qué su vínculo con Kaká y Vinicius Jr. pesó en la elección.

Dorival Junior sumó su segunda derrota en 16 partidos al frente de Brasil. La goleada 4-1 ante Argentina, tan pronto después de la decepcionante Copa América 2024 perdida en penaltis, bastó para que la mayoría de los brasileños, como la Reina de Corazones de «Alicia», exigiera cabezas: «¡Que les corten la cabeza!».

El encuentro en Buenos Aires aún no acababa y ya se notaba que el clima era insostenible para un abatido Dorival, con la mirada perdida. Dejar de ser el “País de las Maravillas” del fútbol, tras dos décadas sin ganar un Mundial, ha costado caro a los técnicos brasileños.

Tardaron tres días en cesarlo, pero el veredicto ya estaba dictado. Cuando TV Globo, termómetro tradicional de la selección, afirmó por voz de Luís Roberto que Brasil necesitaba «un cambio de rumbo de cara al futuro, pensando en el Mundial de 2026», quedó claro que la CBF buscaría su cuarto entrenador para el ciclo.

Dos semanas después se confirmó a Carlo Ancelotti y una brisa de optimismo por el sexto título acarició a los aficionados.

  • Flamengo Celebrates Winning the Copa CONMEBOL Libertadores 2019 Around Rio de JaneiroGetty Images Sport

    Influencia extranjera

    A pesar de la cercanía del Mundial, el entusiasmo por la llegada del italiano era justificado. Durante años muchos brasileños habían soñado con ver a Pep Guardiola dirigiendo la selección. La presencia de uno de los mejores entrenadores de la historia, recién salido de una etapa exitosa en el Real Madrid donde Ancelotti conocía a fondo a varios astros brasileños, renovaba la ilusión.

    Sin embargo, la llegada del primer seleccionador extranjero a tiempo completo también recordaba una dolorosa verdad silenciada: el rápido declive de los entrenadores brasileños.

    Los técnicos extranjeros no son novedad en Brasil y han aportado mucho a su evolución. La “escuela húngara” de las décadas de 1940 y 1950 llegó a Brasil de la mano de Dori Kurschner, quien introdujo nuevas tácticas, y de Bela Guttmann; su asistente en el São Paulo, Vicente Feola, luego guió a la selección a su primer título mundial en 1958.

    En 1965, el argentino Filpo Núñez destacó tanto con el Palmeiras que su equipo representó a Brasil en un amistoso contra Uruguay.

    En 2019 Jorge Jesus triunfó con el Flamengo y allanó el camino para sus colegas. Luego llegaron los portugueses Abel Ferreira, campeón con Palmeiras, y Artur Jorge, ganador con Botafogo. El argentino Juan Pablo Vojvoda llegó en 2021 como un desconocido, pero pronto se convirtió en una leyenda del Fortaleza, al que llevó a pelear títulos nacionales y continentales; rechazó ofertas de clubes más grandes y se marchó en 2025 con una emotiva despedida.

    Mientras, los técnicos brasileños pasaron a ser plan B: hoy la mitad de los entrenadores de la primera división son extranjeros.

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  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Quedarse atrás

    Se suele decir —y quizá siga siendo cierto— que los entrenadores brasileños llevan tiempo desfasados. Si los técnicos argentinos o uruguayos dirigen a los mejores equipos de la Liga de Campeones, ¿por qué ningún brasileño lo hace desde hace décadas? Los últimos fueron Luiz Felipe Scolari en el Chelsea y Vanderlei Luxemburgo en el Real Madrid, a mediados de la década de 2000.

    Quienes triunfan en Sudamérica suelen caer en el carrusel de entrenadores de Brasil o llegan a la selección, donde pasan de genios a fracasos tras unos malos resultados.

    El país que exporta a los mejores futbolistas del mundo ha tenido dificultades para producir pensadores y estrategas de élite. Salvo excepciones, en las últimas décadas Brasil ha reciclado los mismos perfiles para dirigir la selección: el veterano de hace años, el disciplinario, el nombre de moda o la figura paterna.

    Carlos Alberto Parreira, campeón del mundo en 1994 y una de las mentes tácticas más destacadas de su generación, regresó en 2006, pero no logró organizar un plantel repleto de estrellas como Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Cafú, Dida, Juninho Pernambucano, Ze Roberto, Lúcio y Juan.

    Tras ese fracaso, atribuido al exceso de celebraciones y al ego de los jugadores, llegó un entrenador de línea dura que nunca había dirigido un club: Dunga, capitán campeón en 1994. Tuvo dos etapas (2006-10 y 2014-16) sin brillar.

    Mano Menezes gozó de popularidad tras 2010, pero no la mantuvo. En 2013 regresó Scolari, apoyado solo en la nostalgia del título de 2002 y su “Familia Scolari”. Apareció en un anuncio como un padre afectuoso que guiaba a niños en una cancha, imagen que resultó irónica tras la goleada 7-1 de Alemania en semifinales del Mundial.

    En ese vaivén de nombres, Tite llegó al cargo antes del Mundial de 2018 como el más preparado. Su inicio en la eliminatoria fue prometedor y, tras ganar casi todos los títulos posibles con el Corinthians, se ganó el respeto de todos; algunos lo llamaron «un entrenador europeo con piel de brasileño».

    Sin embargo, tampoco superó los cuartos de final en dos Mundiales. Tras renunciar en 2022, no logró dirigir en Europa, como soñaba.

  • Colombia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Caos institucional

    Tras perder al entrenador más competente de los últimos años, la CBF —sumida en una crisis institucional— tomó decisiones erróneas en su preparación para 2026.

    Fernando Diniz, el técnico brasileño más innovador en décadas, destacaba por su audaz estilo de posesión. En 2023, llevaba al Fluminense a una campaña histórica que acabaría con el título de la Copa Libertadores cuando el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, lo convocó para asumir, de forma interina, el mando del club y la selección, mientras seguían buscando a Ancelotti.

    El error fue convocarlo sin proyecto a largo plazo, así que todo se improvisó. Ancelotti renovó con el Real Madrid a finales de 2023, y Diniz solo sumó dos victorias en seis partidos.

    Entonces llegó Dorival, tras una sólida etapa en Flamengo y São Paulo. Su calma y cercanía con los jugadores lo presentaban como el Plan B ideal, pero el desenlace ya es historia.

  • Brazil Unveils Carlo Ancelotti As New CoachGetty Images Sport

    Una nueva era

    Brasil tuvo suerte de fichar a Ancelotti. El italiano cerró una temporada decepcionante con el Real Madrid en 2024-25, y el club le facilitó una salida digna. No dejó pasar la oportunidad de hacer historia al aceptar la oferta de Brasil. Las negociaciones iniciadas por Rodrigues se cerraron con el nuevo presidente de la CBF, Samir Xaud, tras la destitución de su predecesor.

    Sin embargo, no todos lo celebraron: varios técnicos locales criticaron la contratación de un extranjero. Antonio Lopes, coordinador del título de 2002, declaró a GE: «Brasil fue pentacampeón con cinco entrenadores brasileños. ¿Por qué traer a uno extranjero?».

    El exseleccionador Emerson Leão, campeón en 1970, lamentó la situación y preguntó en CNN: «¿Dónde está Brasil? ¿Dónde están los entrenadores brasileños?». «Estoy profundamente decepcionado con esta nueva generación de entrenadores, que permiten que esto suceda, incapaces de mostrar más fuerza, más derechos, más calidad para formar parte de nuestra selección nacional».

    Sin embargo, los dos últimos campeones mundiales de Brasil, Parreira y Scolari, respaldaron la elección. Ancelotti recibió una réplica de la chaqueta de Mario Zagallo.

    En un mensaje proyectado durante su presentación, Parreira afirmó: «Querido Ancelotti, nos alegra que hayas aceptado dirigir a Brasil, una de las selecciones más famosas del mundo, ahora bajo el mando de uno de los mejores entrenadores de la historia. Ojalá consigas el sexto título. Te deseo todo el éxito».

    Scolari, presente en el acto, lo abrazó y afirmó: «Es un placer, una alegría y un privilegio estar aquí contigo. Sé tú mismo y lograrás en Brasil lo que ya has logrado en otros lugares. Te deseo lo mejor».

    Más tarde, Dorival posó sonriente junto a su sucesor.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Gigantes dormidos

    De las ocho naciones que han ganado la Copa del Mundo, tres de las que llevan más tiempo sin alzarse con el título están actualmente dirigidas por entrenadores extranjeros: Uruguay, a cargo del argentino Marcelo Bielsa; Inglaterra, con el alemán Thomas Tuchel; y Brasil, con Ancelotti, quien representa ahora la mejor esperanza de la Seleção para conquistar por fin su sexto título mundial.

    Cada caso tiene su propio contexto, pero el de Brasil refleja la identidad cambiante de la selección.

    Desde 2006, más del 80 % de los convocados para el Mundial juegan en Europa; muchos se marchan adolescentes y se forman allí, alejándose de la cultura futbolística brasileña. Por eso, un técnico europeo como Ancelotti resulta lógico para jugadores con mentalidad europea.


  • FBL-WC-2026-BRA-PRESSERAFP

    Ajuste perfecto

    La carrera de Ancelotti ha estado ligada a los colores verde y amarillo de Brasil. Como jugador, fue uno de los favoritos del seleccionador sueco Nils Liedholm, quien admiró el fútbol brasileño tras vivirlo de cerca; Liedholm marcó para Suecia en la final del Mundial de 1958, que ganó Brasil.

    Antes de retirarse, Ancelotti compartió campo con los mediocampistas brasileños Paulo Roberto Falcao y Toninho Cerezo. Como entrenador, su vínculo con las estrellas brasileñas se profundizó.

    En el AC Milan dirigió a Ronaldo, Ronaldinho, Cafú, Dida, Rivaldo y Serginho, y llevó a Kaká a ganar el Balón de Oro en 2007.

    En el Real Madrid impulsó a Vinicius, quien pasó de ser un joven talento irregular a un delantero mundial, autor de goles clave. Bajo su tutela, Vinicius fue nombrado mejor jugador masculino de la FIFA en 2024.

    Además, conoce a la perfección a la actual generación brasileña: Casemiro, Rodrygo, Éder Militão y Richarlison, a quien dirigió brevemente en el Everton y casi fichó para el Madrid, son solo algunos de los más de 30 brasileños que han jugado a sus órdenes.

    Si el dinero global ha convertido a los jugadores de la selección en profesionales europeos moldeados por academias, tácticas y estilos de vida del Viejo Continente, tener un entrenador europeo que los entienda de verdad puede ser una necesidad, no una traición.

    Pocos técnicos los comprenden tanto. Los ha guiado, retado y celebrado durante décadas. Si esos jugadores son hoy ciudadanos del mundo, ¿qué mejor que un entrenador que conoce su universo?

    Al fin y al cabo, que Ancelotti sea italiano es solo una nota al margen, a menos que seas un entrenador brasileño que aún sueña con su puesto.

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