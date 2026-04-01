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Lee Carsley elogia la «química» entre Myles Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri tras el brillante papel del dúo del Arsenal en la contundente victoria de la selección sub-21 de Inglaterra sobre Moldavia
Las estrellas del Arsenal arrollan a Moldavia
La selección sub-21 de Inglaterra logró una contundente victoria en Norwich, impulsada en gran medida por la compenetración entre las dos promesas del Arsenal. Lewis-Skelly, que jugó como lateral izquierdo invertido, fue el artífice del primer gol de Nwaneri y, más tarde, dio una asistencia magistral para el segundo tanto del centrocampista tras una vertiginosa carrera de 30 metros. Su juego combinativo, casi telepático, sirvió como una declaración de intenciones tras un periodo difícil en el que ambos jugadores han visto limitadas sus oportunidades en el primer equipo del Arsenal debido a la intensa competencia en la plantilla.
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Carsley destaca un vínculo único
El seleccionador de la selección sub-21 de Inglaterra, Carsley, no tardó en destacar la ventaja que supone la trayectoria compartida de ambos en las categorías inferiores del Arsenal. Tras haber pasado juntos por todas las categorías, su capacidad para encontrarse en zonas de juego muy disputadas resultó ser demasiado para la defensa moldava. Carsley declaró: «He visto mucho a Myles en las categorías inferiores, y él y Ethan tienen muy buena compenetración. Parecen capaces de encontrarse en espacios reducidos y se han comportado muy bien tanto dentro como fuera del campo».
Recorrer el camino
El brillante rendimiento internacional de la pareja coincide con un momento crucial en sus jóvenes carreras, ya que Lewis-Skelly se enfrenta a una falta de minutos en la Premier League y Nwaneri está pasando una temporada cedido en el Marsella. A pesar de su escasa participación en el primer equipo esta temporada, Carsley insiste en que ofrecerles minutos de juego a nivel internacional es esencial para su desarrollo y su ritmo.
Añadió: «[Myles] ascendió muy rápido, pasando directamente del Arsenal al primer equipo, y ahora se encuentra en una situación en la que le faltan minutos en el Arsenal, así que era el momento perfecto para él. Lo que puedo controlar son los minutos que le doy a nivel internacional, y el hecho de que haya disputado dos partidos completos (de 90 minutos) en poco tiempo le deja en una buena posición ahora, de cara a su regreso al Arsenal».
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¿Y ahora qué?
Nwaneri regresará ahora a Francia para ayudar al Marsella en su lucha por terminar entre los cuatro primeros de la Ligue 1, mientras que Lewis-Skelly se reincorpora a una plantilla del Arsenal inmersa en una reñida carrera por el título. Este último podría tener una oportunidad excepcional de entrar en el once inicial de Mikel Arteta para el próximo partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Southampton, un encuentro que supone una prueba de fuego vital para conseguir más minutos en la liga. Tanto Lewis-Skelly como Nwaneri aún conservan la esperanza de llamar la atención del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, de cara al Mundial de este verano.