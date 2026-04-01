Lee Carsley elogia la «química» entre Myles Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri tras el brillante papel del dúo del Arsenal en la contundente victoria de la selección sub-21 de Inglaterra sobre Moldavia

El brillante rendimiento internacional de la pareja coincide con un momento crucial en sus jóvenes carreras, ya que Lewis-Skelly se enfrenta a una falta de minutos en la Premier League y Nwaneri está pasando una temporada cedido en el Marsella. A pesar de su escasa participación en el primer equipo esta temporada, Carsley insiste en que ofrecerles minutos de juego a nivel internacional es esencial para su desarrollo y su ritmo.

Añadió: «[Myles] ascendió muy rápido, pasando directamente del Arsenal al primer equipo, y ahora se encuentra en una situación en la que le faltan minutos en el Arsenal, así que era el momento perfecto para él. Lo que puedo controlar son los minutos que le doy a nivel internacional, y el hecho de que haya disputado dos partidos completos (de 90 minutos) en poco tiempo le deja en una buena posición ahora, de cara a su regreso al Arsenal».