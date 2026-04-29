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¡Leah Williamson se queda! La capitana de las Lionesses renovará su contrato con el Arsenal, que expira próximamente, y prolongará así su estancia de 20 años en el club
Leah Williamson está a punto de renovar su contrato con el Arsenal
Esta temporada han circulado numerosas especulaciones en torno al primer equipo del Arsenal, especialmente desde principios de año, debido al gran número de jugadoras veteranas que iban a quedar libres este verano. Sin embargo, el club ha avanzado rápido en las renovaciones en las últimas semanas, tras anunciar en enero un nuevo contrato para la entrenadora Renee Slegers.
La capitana Kim Little renovó en marzo, la delantera Stina Blackstenius hizo lo propio la semana pasada y el martes se anunció la extensión de la defensa Steph Catley. Ahora, según The Athletic, la internacional inglesa Williamson está lista para unirse a ellas y prolongar su estancia en el norte de Londres.
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Por qué es importante la renovación de Williamson para el Arsenal
Para el Arsenal es urgente resolver su situación. Williamson no ha sido clave esta temporada por las lesiones. Se perdió la Eurocopa por una lesión de rodilla y volvió en diciembre. Luego sufrió problemas en la pantorrilla y en el tendón de la corva.
Sin embargo, su relevancia para el equipo quedó clara en su regreso, cuando su calidad y eficacia en la posesión guiaron la victoria del pasado fin de semana ante el Lyon en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Ha sido una temporada atípica para Williamson, marcada solo por las lesiones. Fuera de esas excepciones, suele estar disponible y es pieza clave en el estilo de juego del Arsenal.
Cuatro menos, ¿cuántos quedan? Los casos pendientes del Arsenal
Los aficionados del Arsenal celebran los avances del club en la renovación de jugadoras sin contrato: Little, Blackstenius y Catley firmaron en el último mes, y ahora llega la noticia de Williamson.
No obstante, aún quedan flecos. La semana pasada se anunció que la portera Manuela Zinsberger, que se ha perdido la mayor parte de esta temporada por una lesión en el ligamento cruzado anterior, abandonará el club cuando expire su contrato en verano, pero todavía no hay noticias oficiales sobre Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Caitlin Foord o Laia Codina, todas ellas a punto de convertirse en agentes libres en unas semanas.
Desde hace semanas se rumorea la marcha de McCabe, pieza clave esta temporada y en sus diez años en el norte de Londres. Este lunes The Athletic apuntó que ella y Mead podrían fichar por el Manchester City, líder de la Superliga Femenina.
Arseblog añade que los Gunners no quieren perder a Mead y Foord en el mismo verano, pues eso debilitaría las bandas, aunque aún no hay noticias de una renovación de Foord. Pelova y Codina, con pocos minutos esta temporada, podrían marcharse en busca de más minutos.
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Fichajes emocionantes y renovaciones: Stanway y Batlle, a punto de fichar por el Arsenal
Mientras deciden a quién ofrecer nuevas condiciones, los responsables del Arsenal buscan refuerzos para este verano. Todo indica que la inglesa Georgia Stanway, que dejará el Bayern de Múnich, y la lateral del Barcelona Ona Batlle llegarán como agentes libres.
Stanway aportará profundidad al centro del campo, clave si Pelova se va, y Batlle compensará la salida de McCabe. La internacional española, diestra, suele jugar de lateral derecha pero también puede hacerlo en la izquierda.