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Leah Williamson Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Leah Williamson aún no está al cien por cien, pero para el Arsenal merece la pena arriesgarse con la capitana de Inglaterra en su lucha por la Liga de Campeones femenina

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OL Lyonnes vs Arsenal Women

Para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeonas Femenina contra el Lyon, el Arsenal tuvo varias bajas: Steph Catley no se recuperó de una lesión en la pantorrilla, Beth Mead se ausentó por motivos personales y Chloe Kelly sufrió un pequeño problema muscular el mismo día. La buena noticia fue el regreso de Leah Williamson.

La capitana de Inglaterra volvió a la selección este mes y jugó 45 minutos en la ajustada victoria sobre Islandia. Fue una buena noticia para la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, antes de la eliminatoria de la Liga de Campeones. Williamson sumó más de una hora en el 2-1 sobre el Lyon en la ida, lo que da una ligera ventaja de cara al duelo del sábado en Francia.

El Arsenal ha sufrido lesiones en la zaga, así que su regreso llega a tiempo para un emocionante final de temporada. El Lyon, actual campeón, saldrá a darle la vuelta a la eliminatoria este fin de semana, pero las Gunners confían en aguantar la presión y alcanzar su segunda final consecutiva con su defensa estrella de vuelta.

  • Lotte Wubben-Moy Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Confianza a raudales

    Alinear a Williamson en la ida del domingo fue un riesgo: solo había jugado 45 minutos en las últimas seis semanas, así que no se esperaba que completara los 90 en el Emirates Stadium ante un rival de tanta calidad. Slegers, por tanto, debió reorganizar la defensa con un cambio previsto en un partido clave.

    Sin embargo, la entrenadora del Arsenal consideró que el posible desajuste valía la pena por dos razones. La primera es la confianza en su plantilla. El cambio desplazó a Lotte Wubben-Moy del centro de la defensa izquierdo al derecho, a Katie McCabe hacia el interior y situó a Taylor Hinds, debutante en la Liga de Campeones esta temporada, en el lateral izquierdo.

    En la segunda parte, con el 1-1 y mucha presión, Slegers respondió sin dudar al ser preguntada sobre su confianza: «Esa es la respuesta. Confío en las jugadoras. Creo en la preparación de toda la plantilla».

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  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Un impacto significativo

    Merecía la pena arriesgar por la influencia de Williamson en el campo, aunque fuera solo unos minutos. Contra el Lyon se notó: controló la posesión y activó el ataque con sus pases largos desde atrás.

    El domingo completó 20 pases en campo rival y 13 al último tercio, uno de ellos clave. En los cuatro partidos sin ella, las centrales del Arsenal no lograron ese mismo peso en la construcción.

    Solo Wubben-Moy, en la derrota ante el Brighton en la FA Cup, alcanzó esas cifras. En los otros tres duelos, ninguna central del Arsenal marcó un pase clave, superó los 20 pases precisos en campo rival ni llegó a diez envíos al último tercio.

    «Leah quiere meter pases filtrados entre líneas», explicó Fran Kirby, su excompañera en la selección inglesa, a BBC Sport. «Ve el espacio y es muy buena en eso».

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-LYNONNESAFP

    Un regreso impecable

    Williamson recibió críticas por el gol del Lyon: se abrió demasiado y dejó espacio a Jule Brand para marcar. No sorprende, pues la jugadora de 29 años apenas ha jugado últimamente.

    Pese a ello, se redimió con tres triunfos en cuatro duelos defensivos y ocho recuperaciones de balón —solo superada por la lateral del Arsenal, Emily Fox—, claves para frenar a la exganadora del Balón de Oro, Ada Hegerberg.

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Preocupaciones en la defensa central

    La temporada de Williamson ha estado marcada por las lesiones. Comenzó con problemas en la rodilla, una dolencia sufrida durante la Eurocopa 2025 que la mantuvo inactiva hasta diciembre. Apenas regresó, una lesión en la pantorrilla la marginó un mes, y luego una rotura del tendón de la corva la mantuvo fuera otras cinco semanas.

    Sin embargo, su regreso llega en el mejor momento: Katie Reid, la joven que la reemplazó, se perdió lo que resta de temporada por una rotura de ligamento cruzado, y el reciente problema de pantorrilla de Catley dejó aún más débil la zaga.

    Slegers ha dudado del nivel de Laia Codina y, ante la falta de opciones, ha colocado a McCabe en el centro de la defensa. Ahora, con Williamson de vuelta, la capitana de Irlanda podrá regresar a su mejor posición: el lateral izquierdo.

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    Un impulso justo a tiempo

    Con una Wubben-Moy en plena forma, que ha brillado desde su regreso al once, el Arsenal tiene ahora una pareja de centrales fiable. El domingo contuvieron el ataque del Lyon y respondieron al gol inicial de Brand.

    El OL debería salir más fuerte en la vuelta. Melchie Dumornay, una de las mejores jugadoras del mundo este curso, se perdió el duelo en Londres por una contusión. Tampoco jugó Selma Bacha, su peligrosa lateral izquierda de talla mundial. El técnico del Lyon, Jonatan Giraldez, que tampoco incluyó a la rápida extremo Tabitha Chawinga en el Emirates, afirmó tras el partido que confía en contar con ambas para la vuelta.

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    La defensa del título va por buen camino

    Slegers volverá a dosificar los minutos de Williamson el miércoles, cuando el Arsenal visite al Leicester City en la Superliga Femenina. Las Foxes son colistas, así que se espera que las Gunners rotén, pensando ya en el viaje a Francia. Además, la derrota del líder, el Manchester City, ante el Brighton el sábado mantiene viva, aunque lejana, la opción liguera.

    La gran oportunidad del Arsenal de lograr un título esta temporada sigue estando en la Liga de Campeones. No será fácil. El Lyon ha sido invencible en casa este curso, y solo cayó 4-1 ante los Gunners en las semifinales de la pasada edición. Si Slegers vuelve a ganar, en la final le aguardará el tres veces campeón Barcelona o un Bayern mejorado.

    La temporada pasada el Arsenal desafió los pronósticos, remontó ante el Real Madrid y el Lyon, y sorprendió al Barça para ganar su segundo título continental. Con Williamson de vuelta, sus opciones de revalidarlo crecen.

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