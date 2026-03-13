El jueves se supo que el candidato a la presidencia, Víctor Font, y su equipo del FC Barcelona se habían puesto en contacto con el Manchester City para negociar el traspaso de Erling Haaland. Ahora, la representante del delantero ha reaccionado al respecto. El presidente del Barça, Joan Laporta, también se ha pronunciado al respecto.
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«Le tenemos un gran respeto»: el bombazo sobre el fichaje de Erling Haaland por el FC Barcelona cobra nuevo impulso
En declaraciones a El Chringuito, Rafaela Pimenta afirmó: «Sentimos un gran respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha habido ningún tipo de contacto —ni con Erling Haaland ni con la directiva del Barcelona— en relación con posibles traspasos».
La directiva, de 53 años, añadió: «El jugador renovó su contrato hace unos meses. Está muy contento en el Manchester City, le va de maravilla y, mientras todo vaya tan bien en el Manchester City, no tenemos realmente nada que discutir sobre un posible traspaso».
¿Haaland al Barça? Laporta se dirige a Font
A pesar de este desmentido, durante el debate presidencial final entre él y el actual presidente, Laporta se mantuvo firme en su versión y declaró: «Estamos negociando una opción de compra por Erling Haaland, en caso de que quiera dejar el Manchester City».
Laporta reaccionó de inmediato y dijo: «La representante del jugador ya ha desmentido lo que ha afirmado el señor Font. Esta mentira que se ha inventado el señor Font ya ha sido desmentida. Le ha salido el tiro por la culata, no se da cuenta de lo ridículo que resulta. Ya han desmentido lo que usted dice».
- (C)Getty Images
Rumores en el Barça sobre el sucesor de Lewandowski
Haaland tiene contrato con el City hasta 2034, por lo que su fichaje no resultará precisamente barato para los clubes interesados. Para colmo, el Barcelona atraviesa graves dificultades financieras, por lo que, en realidad, no está en condiciones de hacer frente a grandes sumas de traspaso.
Dado que el contrato de Robert Lewandowski expira al final de la temporada, el Barça busca desesperadamente un nuevo delantero. Según informes recientes de los medios, Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, es el principal candidato para suceder al polaco, aunque los catalanes tendrían que pagar una cifra de tres dígitos en millones por el argentino.
Además, aún no es un hecho que Lewandowski vaya a abandonar el club al final de la temporada. El propio polaco declaró recientemente que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro: «No lo sé. Porque tengo que sentirlo. Por el momento no puedo decirles nada, porque ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero tomar. Aún no es el momento adecuado».
Erling Haaland: Estadísticas de rendimiento en la temporada 2025/26
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