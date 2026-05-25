«Le llamaré»: Pep Guardiola revela el consejo que dará a su sucesor en el Manchester City, cada vez más cerca de ser Enzo Maresca

Guardiola dirigió al City por última vez en la jornada final de la Premier League, que concluyó con una derrota por 2-1 ante el Aston Villa en el Etihad Stadium el domingo. A pesar del revés, todos los focos apuntaron al artífice de la era moderna del club, que ahora se marcha. Aunque el exayudante Enzo Maresca es el favorito para ocupar el banquillo tras dejar el Chelsea en enero, Guardiola ha dejado claro que estará disponible para ayudar.

«Cuando el club me diga quién es, por supuesto que le llamaré», afirmó Guardiola. «Le diré: “Sé tú mismo y el club te apoyará incondicionalmente”. Ese es el mayor cumplido, o la mayor suerte que han tenido todos los entrenadores que han pasado por aquí. Estarás protegido en los malos momentos más que en cualquier otro club. Sé tú mismo, sé libre, sigue tus ideas. Trabaja mucho y todo irá bien».