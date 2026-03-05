Getty/GOAL
¿Le importa a Lionel Messi el objetivo de Cristiano Ronaldo de marcar 1000 goles? Se cuestiona el interés de la estrella del Inter Miami, ya que se le apoya para que alcance el mismo hito
Los 1000 goles de Ronaldo: ¿A qué distancia está CR7 de alcanzar ese objetivo?
Giuseppe Rossi llegó al Old Trafford en 2004, un año después de que Ronaldo fuera fichado por los Red Devils como un adolescente de pies ligeros. Fue testigo de los primeros pasos de una carrera que le ha llevado a convertirse en una superestrella mundial.
No le sorprende nada de lo que ha conseguido Ronaldo, cuya determinación por ser el mejor se hizo evidente a una edad temprana. El eterno delantero sigue en plena forma a sus 41 años, tanto a nivel nacional como internacional, y se prepara para capitanear a Portugal en la Copa del Mundo de 2026.
Ronaldo, que ha conseguido dos Botas de Oro consecutivas en Oriente Medio, ha alcanzado los 965 goles en su carrera y se acerca rápidamente a los cuatro dígitos. Cuenta con innumerables récords en los libros de historia y presume de títulos de liga, coronas de la Liga de Campeones y cinco Balones de Oro en su brillante currículum.
El mayor legado de Ronaldo: ¿Se igualarán sus hazañas?
El ícono argentino Messi ha sido capaz de igualar, o incluso superar, gran parte de lo que ha logrado su compañero GOAT. Teniendo esto en cuenta, ¿podría considerarse que alcanzar los 1000 goles es el mayor legado de Ronaldo?
Cuando se le planteó esa pregunta a Rossi, el exdelantero de los Red Devils, en declaraciones a GOAL en colaboración con BetVictor Online Casino, respondió: «Sí, es interesante. Nunca había pensado en si eso es lo más importante de su legado. Quiero decir, le encantan los premios individuales. Le encantan los reconocimientos individuales, ¿no? Así que quizá eso sea lo que más le importe, y con razón.
«Escucha, marcar 1000 goles para un delantero... Yo soy delantero y ojalá tuviera 1000 goles. Todos lo deseamos. Marcar es lo más difícil en el fútbol y él ha sido capaz de hacerlo 1000 veces. ¿Por qué no estar orgulloso de ello? ¿Por qué no sacar pecho y decir: "Sí, fui capaz de hacerlo"?».
¿Le importa a Messi igualar a Ronaldo con 1000 goles?
Messi, que cumplirá 39 años en junio, podría tener un hito similar en su punto de mira. Se ha comprometido a renovar su contrato con el Inter Miami, ganador de la MLS Cup, lo que le mantendrá en Estados Unidos hasta 2028.
También saboreó el éxito de la Bota de Oro en 2025 y sigue anotando más de 30 o 40 goles por temporada. El número 10 sudamericano está a punto de superar la marca de los 900 goles y cree que es capaz de unirse a Ronaldo en otro club exclusivo.
¿Tendrá Messi en mente logros como ese? Cuando se le planteó esa pregunta, Rossi respondió: «No estoy seguro. No lo sé. ¿Crees que él siquiera sabe eso? ¿Crees que le importa? Quizás en el fondo sí, pero creo que son dos formas diferentes de enfocar el juego. Pero estoy seguro de que Messi llegará a los 1000 en los próximos tres años. Creo que, tal y como están las cosas, estará en Miami hasta 2028, así que estoy seguro de que lo conseguirá».
La búsqueda de la Copa del Mundo: ¿Ronaldo escribirá un guion espectacular?
Se espera que Messi forme parte de la selección argentina en la Copa del Mundo de este verano, en la que buscarán defender un prestigioso título mundial, mientras que Ronaldo intentará hacer historia llevando a Portugal a conquistar ese trofeo por primera vez.
Tras haber disfrutado de una carrera de cuento de hadas hasta ahora, se ha sugerido que CR7 podría escribir otro guion de éxito al marcar su gol número 1000 en la final del Mundial. El propio jugador no está tan seguro, y cuando se le preguntó si tal hazaña era factible, respondió: «Has visto demasiadas películas, eso sería demasiado perfecto». Volviendo a la realidad, todos estos datos me hacen feliz. Una selección nacional nunca depende de un solo jugador, pero me gusta poder marcar la diferencia con goles. Siempre es bueno marcar goles, esa es mi posición. Quiero jugar en este próximo Mundial, de lo contrario no estaría aquí, pero vayamos paso a paso. Si eso ocurriera, sería una buena señal, terminaría mi carrera por todo lo alto».
Ronaldo se ha enfrentado a preguntas sobre su futuro en Arabia Saudí en las últimas semanas, tras haber participado en una huelga y haber sufrido una lesión inoportuna. Sin embargo, tiene contrato hasta 2027 y se espera que siga jugando en su club más allá de otro gran torneo internacional, con cualquier idea de retirarse en suspenso indefinidamente.
