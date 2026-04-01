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Thomas TuchelGetty
Tim Ursinus

Traducido por

«¿Le ha robado Inglaterra el alma?»: La prensa inglesa destroza a Thomas Tuchel tras una «humillación» histórica

World Cup
England vs Japan
England
Japan
Amistosos
T. Tuchel

Tras la histórica derrota de Inglaterra ante Japón, la prensa nacional ha criticado duramente al seleccionador nacional, Thomas Tuchel.

El 0-1 supuso la primera derrota de los Three Lions ante un equipo asiático, lo que ya representaba el segundo récord negativo para el entrenador alemán. El 1-3 contra Inglaterra el verano pasado ya había sido la única derrota ante un equipo africano. De cara al Mundial, que se celebrará dentro de unos meses, las alarmas suenan en la prensa inglesa, que no ha tenido más que críticas para Tuchel. 

  • «A Thomas Tuchel se le acaba el tiempo para desplegar su magia: su selección inglesa sigue a ciegas en busca de la fórmula adecuada y, tras esta actuación letárgica, está a años luz de ser un serio aspirante al Mundial», escribió, por ejemplo, el Daily Mail.

    El Telegraph fue aún más duro con el exentrenador del FC Bayern de Múnich y del BVB: «Tuchel le ha robado el alma a Inglaterra. Esta merecida humillación a manos de Japón fue para los sufridos aficionados como una tarta en toda la cara».

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Sin Kane, la ofensiva de Inglaterra ha estado muy por debajo del nivel habitual

    Sin el lesionado Harry Kane, los ingleses habían decepcionado enormemente, sobre todo en ataque, donde, con Phil Foden, Cole Palmer o Anthony Gordon, no contaban precisamente con un mal plantel. Sin embargo, en la primera parte, el equipo de Tuchel no logró ni un solo disparo a puerta, algo que no ocurría desde la derrota por 0-1 ante Alemania en noviembre de 2017, es decir, hace casi nueve años. Solo en los últimos compases, el único campeón del mundo presionó en busca del empate, pero el gol de Kaoru Mitoma en el minuto 23 marcó finalmente la diferencia. 

    Tras el pitido final, se escuchó una estruendosa lluvia de silbidos. Tuchel declaró frustrado: «Por supuesto que duele. Una derrota siempre es dolorosa, y perder en casa duele especialmente. Nos castigaron por un detalle, por un único contraataque en la primera parte».

  • ¿Demasiado dependientes de Kane? Tuchel responde molesto a las preguntas

    A lo largo de la entrevista se hizo cada vez más evidente lo frágil que está el estado de ánimo del equipo en estos momentos. Ante una pregunta sobre la supuesta dependencia de Kane, Tuchel respondió: «Bueno, ¿por qué no iba a apostar Argentina por Messi o Portugal por Cristiano Ronaldo? Es totalmente normal. En nuestro caso, algunos jugadores importantes han abandonado la concentración y eso se ha notado un poco. Nos ha faltado pegada». 

    Cuando se le preguntó si estaba ejerciendo demasiada presión sobre los jugadores, Tuchel respondió además con brusquedad: «No. No lo creo. No quiero participar en este debate, porque creo que está muy claro lo que queremos hacer y cómo queremos jugar al fútbol. Tenemos que concentrarnos más en nuestros principios, en la acción, en el pensamiento. De eso se trata».

    En el primer partido amistoso del año del Mundial, Inglaterra tampoco logró convencer el pasado viernes. Contra Uruguay solo se logró un 1-1, lo que ya hizo que las críticas se intensificaran. Ahora Tuchel se ve definitivamente obligado a actuar. Poco antes del inicio del torneo aún quedan por disputar los partidos contra Nueva Zelanda y Costa Rica. En la fase de grupos esperan a los Tres Leones Croacia, Ghana y Panamá. 

  • Mundial 2026: resumen de todos los grupos

    • Grupo A:
    México
    Sudáfrica
    Corea del Sur
    República Checa
    • Grupo B:
    Canadá
    Bosnia y Herzegovina
    Qatar
    Suiza
    • Grupo C:
    Brasil
    Marruecos
    Haití
    Escocia
    • Grupo D:
    EE. UU.
    Paraguay
    Australia
    Turquía

    Grupo E:

    Alemania
    Curazao
    Costa de Marfil
    Ecuador
    • Grupo F:
    Países Bajos
    Japón
    Suecia
    Túnez
    • Grupo G:
    Bélgica
    Egipto
    Irán
    Nueva Zelanda
    • Grupo H:
    España
    Cabo Verde
    Arabia Saudí
    Uruguay
    • Grupo I:
    Francia
    Senegal
    Irak
    Noruega
    • Grupo J:
    Argentina
    Argelia
    Austria
    Jordania
    • Grupo K:
    Portugal
    República Democrática del Congo
    Uzbekistán
    Colombia
    • Grupo L:
    Inglaterra
    Croacia
    Ghana
    Panamá