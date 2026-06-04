Sobre la posibilidad de que convocar al delantero de 23 años fuese un riesgo, el seleccionador Miroslav Koubek respondió en la revista «kicker»: «No, porque lo conocemos, sabemos qué tipo de jugador es y cómo puede ayudarnos».
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¡Le bastaron solo seis minutos! El entrenador explica la sorprendente convocatoria para el Mundial de un jugador de la Bundesliga que siempre tiene mala suerte
El técnico de 74 años, el seleccionador checo más veterano de la historia, explicó: «Antes incluso de convocarlo, vi los seis minutos que jugó —prórroga incluida— en el partido que ganamos 1-0 al Bremen en mayo. Tuvo cuatro acciones de juego y las resolvió todas a la perfección. Eso me sorprendió. Físicamente estaba impecable, y ningún club alemán pone en juego a un jugador que no esté en óptimas condiciones».
Hlozek devolvió la confianza con la asistencia del 1-0 a Ladra (12’) y el 2-0 (32’) en el amistoso del domingo ante Kosovo, su primer gol internacional en casi un año.
Hlozek es el fichaje más caro de la historia del Hoffenheim
Hlozek, cuyo traspaso de 18 millones de euros sigue siendo el más caro de la historia del Hoffenheim, ha sufrido varias lesiones. La temporada pasada jugó solo cinco partidos como suplente y, en abril, disputó 31 minutos en la 3.ª Liga con el filial.
«Jugó bien, participó en los dos goles, pero eso no es lo decisivo. Es el tipo de jugador que necesitamos», afirmó Koubek. «Ha demostrado que puede ser valioso, quizá no los 90 minutos, pero sí en tramos importantes. Estamos contentos con él y por eso se viene con nosotros».
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Hlozek llegó al TSG procedente del Leverkusen
Hlozek, fichado por el Kraichgau en 2024 procedente del Leverkusen, ha jugado 42 partidos internacionales con la selección checa y ha marcado cinco goles. Con el TSG suma 42 partidos oficiales, once goles y tres asistencias.
«Todavía le llevará un tiempo estar al cien por cien. Va a tener minutos en el último partido de preparación de este jueves en Nueva Jersey contra Guatemala, lo que también le ayudará. Además, aún le quedan algunas sesiones de entrenamiento en Dallas», dijo Koubek.