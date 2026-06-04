El técnico de 74 años, el seleccionador checo más veterano de la historia, explicó: «Antes incluso de convocarlo, vi los seis minutos que jugó —prórroga incluida— en el partido que ganamos 1-0 al Bremen en mayo. Tuvo cuatro acciones de juego y las resolvió todas a la perfección. Eso me sorprendió. Físicamente estaba impecable, y ningún club alemán pone en juego a un jugador que no esté en óptimas condiciones».

Hlozek devolvió la confianza con la asistencia del 1-0 a Ladra (12’) y el 2-0 (32’) en el amistoso del domingo ante Kosovo, su primer gol internacional en casi un año.