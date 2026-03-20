En pocos meses, Kenneth Taylor se ha convertido en una pieza clave para la Lazio. Titular desde el primer día, con Sarri está mejorando técnica y tácticamente, y los aficionados ya lo adoran. En declaraciones a la revista holandesa Voetbal International, ha hecho balance de esta primera etapa con la camiseta biancoceleste y también ha explicado sus expectativas de cara al futuro.
Traducido por
Lazio, Taylor encantado: «Aquí la pasión es arrolladora. ¿Sarri? ¡Los primeros días me dio dolor de cabeza!»
PASIÓN ARREBATADORA
«La pasión aquí en el Lazio es arrolladora. Desde mi debut contra el Verona me di cuenta de cómo se vive esto en Roma. Hay una presión constante, pero es maravillosa. Ya me siento bien integrado y compañeros como Danilo Cataldi me están ayudando muchísimo a comprender lo que realmente significa vestir esta camiseta. Cada partido es una batalla, y me siento preparado para librarlas todas. El Ajax fue mi segundo hogar, así que, obviamente, fue un poco más emotivo debutar allí, pero me viene bien afrontar un nuevo reto. La Lazio es un gran equipo, muchos compañeros me han ayudado y, por supuesto, tengo suerte de que esté Tijjani (Noslin, ndr)».
A menudo
«Aquí en Formello, los primeros días me iba a estallar la cabeza. Hay una cantidad increíble de información táctica. En el Ajax estaba acostumbrado a marcar a mi hombre prácticamente por todo el campo, pero aquí es diferente. Tienes que aprender a «ceder» al rival a tu compañero mucho más rápido y concentrarte en la posición del balón y de la línea defensiva. Si te equivocas por un metro, se abre un hueco enorme y el entrenador se da cuenta enseguida. En uno de los primeros partidos tuve que salir antes del minuto 90 porque me dieron calambres. Nunca me había pasado antes. En la Serie A la intensidad defensiva es agotadora, nunca puedes desconectar. Me estoy esforzando mucho por aprender italiano. Tengo que hacerlo, porque ni siquiera los ayudantes de Sarri hablan casi nada de inglés. El entrenador lo habla, pero lo explica todo en italiano. Hasta que me ve un poco perdido... y entonces me traduce algo más (ríe, ndr.)».
NACIONAL
«El seleccionador Koeman me envió un mensaje después de mi fichaje por la Lazio: “Un fichaje excelente, te seguiremos de cerca. Mucha suerte”. Fue una señal positiva para mí. A menudo me decía que tenía que madurar más y estar más presente en los duelos; debo decir que ahora entiendo lo que quería decir, porque jugar cada semana en una liga de primer nivel como esta es realmente otra cosa. En la Eredivisie a veces podía permitirme jugar solo con delicadeza, basándome en la técnica. En Italia, si no pones también garra competitiva, te arrollan. Esta experiencia me está convirtiendo en un jugador mucho más sólido. Pero no tomé esta decisión solo por la selección, simplemente quería crecer como persona y como futbolista. Necesitaba algo nuevo, un nuevo entorno y un nuevo reto. Con Holanda debuté como suplente y creo que lo hice bien, incluso marqué un penalti en la tanda. Pero luego, en el siguiente parón, fui a la Eurocopa con la Sub-21 y desde entonces no me han vuelto a convocar. Hay mucha competencia en mi posición, pero sería fantástico volver al equipo. Pienso a menudo en el último Mundial y me gustaría revivir esa experiencia, pero para ello tengo que seguir haciendo grandes cosas aquí en la Lazio».
FARIOLI Y DERBY
«Cuando firmé por el Lazio, Farioli me envió un mensaje: me escribió que ya no le caía tan bien (ríe, nota del editor). Dijo que lo sentía, pero también me felicitó; fue un bonito detalle. Me sentí muy a gusto trabajando con él, es un gran entrenador. No es casualidad que todos lloraran cuando se despidió del Ajax. También me dijo que Sarri sería el entrenador perfecto para mí. Veo muchas similitudes entre ellos en su forma de concebir el fútbol, en la estructura y en la posesión del balón. Me aseguró que el estilo de juego de la Lazio sería el paso lógico para mi evolución. Y además, aquí en Roma está eso del derbi, que es increíble. Mi amigo Rensch y yo hablamos a menudo, lo cual es genial. Pero lo primero que me dijo fue, literalmente: «Aquí no podemos ni de coña ir juntos por la ciudad» (ríe, nota del editor). El odio deportivo entre la Lazio y la Roma es increíblemente profundo. El 17 de mayo se juega el partido, y es un partido que ambos esperamos con ansias».