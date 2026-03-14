Víspera del Lazio-Milan en Formello. Sarri se enfrenta a la ya habitual crisis de efectivos del equipo biancoceleste. Sin Cataldi, Rovella y Basic, el entrenador tendrá que idear soluciones inesperadas en el centro del campo. Sin embargo, como subraya el técnico en rueda de prensa, lo que marcará la diferencia será siempre la actitud con la que el equipo salga al campo.
Traducido por
Lazio, rueda de prensa de Sarri: «Se avecina otro año 0, pero aquí estoy a gusto»
AFICIONADOS Y MOTIVACIONES
Todos estamos contentos de que vuelvan los aficionados. Es un placer jugar ante nuestra gente en un estadio lleno. Les damos las gracias y esperamos demostrarlo también sobre el terreno de juego, aunque el partido sea muy difícil. Tenerlos cerca es una gran fuente de motivación en un momento delicado. Los aficionados también han tenido un gran peso en mis decisiones pasadas. Me gusta este ambiente. Me siento en sintonía y, por lo tanto, esto tendrá su peso. Me alegra que los aficionados me pidan un saludo, pero normalmente no bajo a la grada porque prefiero no quitarles el protagonismo a los jugadores. Sin embargo, tendremos que ser capaces de marcarnos objetivos que nos importen, más allá de lo que haya fuera. Aparte de los dos o tres partidos fallidos, poco puedo decir del equipo en cuanto a carácter. Sin embargo, espero que se confirme la mentalidad con la que hemos abordado y concluido el partido. Siempre le digo al equipo que el momento más peligroso cuando se juega contra equipos como el Milan es precisamente cuando tenemos el balón.
EL RIVAL Y LAS DECISIONES
El Milan tiene unas características bien definidas. Te puede golpear en cualquier momento, con unas cualidades técnicas y físicas de altísimo nivel. Tendremos que saber evitar dejarles espacios abiertos, porque tienen aceleraciones devastadoras. Será un partido muy difícil también desde el punto de vista táctico. Estos días estamos probando dos opciones, con Patric o Taylor en la medular. Intentaremos probar con Romagnoli hasta mañana por la mañana, pero la situación no es precisamente sencilla. Si les pido a mis jugadores que apunten a ciertos objetivos, entonces yo debo ser el primero en intentar alcanzarlos: siempre alinearé la formación más adecuada para lograr ese resultado. Przyborek está dando señales importantes, ya veremos cuándo será capaz de integrarse en esta realidad de la liga. Las jugadas a balón parado son un problema, no tiene sentido ocultarlo. Tampoco ayuda no disponer siempre de la misma alineación, porque me obliga a cambiar constantemente las marcas. Modric es un ejemplo de humildad. Se ha vuelto a poner en juego a su edad, con una dedicación enorme y siempre lo da todo. Sigue siendo uno de los más grandes de esta época y tenerlo, aunque sea joven, es el sueño de todos. Los grandes jugadores tienen una mentalidad especial. Zaccagni ha tenido una temporada complicada, con problemas constantes, pero si somos sinceros, en los últimos 2-3 partidos está claramente mejorando. Se merecería poder hacer un buen final de temporada. Si se abren espacios, alguien como Dele-Bashiru está mejorando en su capacidad para atacarlos. Todavía debe mejorar en ciertas situaciones, a veces parece jugar sin tener sentido del peligro, pero las sensaciones empiezan a ser positivas.
AÑO NUEVO 0
Fabiani solo ha dicho cosas que son hechos. Hay un contrato vigente, que dura aún dos años. Si el club no está contento o yo no estoy contento, entonces lo hablaremos, pero por ahora no hay nada que discutir. Se avecina un nuevo año 0, porque hay muchos jugadores a los que les acaba el contrato y muchos de los que ya se sabe que se marcharán. Yo, repito, aquí estoy bien y el contrato aún tiene dos años de vigencia. El resto ya se verá sobre la marcha.
El portero
Hay que apostar por uno de los porteros. Motta ha disputado 20 partidos como profesional, Furlanetto 12. Está claro que ambos aún tienen que madurar. Por ahora estamos probando con Motta, ya veremos en los próximos partidos.