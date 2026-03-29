Ha sido un mes de enero de auténtica revolución para la Lazio, con varias bajas destacadas, como las de Castellanos y Guendouzi, y algunas incorporaciones importantes, como Ratkov, Taylor y Maldini. Pero entre los muchos casos que han acaparado la atención en el club biancoceleste también ha estado el relativo a la posible salida —que también se baraja para junio— de Alessio Romagnoli, cuyo traspaso al Al Sadd de Roberto Mancini se frustró en el último momento en los últimos días del mercado.

Pero, de cara a junio, ¿qué se filtra?