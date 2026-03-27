Lazio, preocupación en la portería: Motta, lesionado con la selección sub-21; Furlanetto se prepara. ¿Qué se rumorea sobre el Parma?

Por lo tanto, se seguirá de cerca el estado físico de Motta de cara al partido en casa contra el Parma, previsto para el sábado 4 de abril a las 20:45. A la espera de noticias sobre su disponibilidad, se prepara Alessio Furlanetto, un jugador nacido en 2002 que se formó en las filas del Lazio y regresó al club el verano pasado tras varias cesiones en la Serie C. Ha pasado mucho tiempo en el banquillo de la Serie A como tercer portero, pero sin haber debutado nunca. El último partido que jugó fue el 2 de marzo de 2024 en el Fermana-Olbia (2-2) de la Serie C; el partido contra los gialloblù podría ser su primer partido en la Serie A.