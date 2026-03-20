Lazio, palabras de Fabiani: «Para reconstruir hay que tener paciencia. ¿Los aficionados? Los echamos de menos. Pronto habrá una mesa redonda también con ellos»

«No estamos viviendo bien este momento de crisis. No hay duda. Si me pongo por un momento en el lugar de los futbolistas, pienso en lo que significa jugar sin la animación de la afición, marcar un gol, ir hacia la grada de los seguidores y no ver a todo el mundo celebrarlo; eso es algo que, objetivamente, se echa de menos. Esa adrenalina que te transmite el público cuando estás en el campo, que hace vibrar el terreno de juego, tenerla o no tenerla marca la diferencia. Espero que muy pronto se pueda resolver también este problema. Estamos organizando una mesa redonda con todos los actores que forman parte del mundo del fútbol —medios de comunicación, aficionados, instituciones— precisamente para presentarles un nuevo camino. Porque a veces la gente no entiende y, por eso,ha llegado el momento, con datos objetivos en la mano, de informar a los aficionados de lo que la Lazio está haciendo hoy. Vuelvo a repetirlo: jugar sin público no es algo agradable. No da una buena imagen. Obviamente, no tengo nada en contra de los aficionados; al contrario, respeto la opinión de todos, tanto de los aficionados como de los periodistas. Tengo un único deber y una única tarea, y es ocuparme de planificar y hacer que, en el menor tiempo posible, la Lazio pueda tener un equipo competitivo en la máxima categoría. En treinta años de fútbol siempre me he enfrentado a reconstrucciones; nunca he dirigido un equipo importante que el año anterior hubiera ganado un campeonato. Me hubiera encantado trabajar con Milinkovic, con Ciro Immobile, que marcaba 35 goles, y por qué no, también con Luis Alberto y Felipe Anderson. Pero probablemente me habría acomodado. Hay que decir también que cuando estos chicos llegaron a la Lazio, al principio les costó integrarse. Por ejemplo, me acuerdo de Milinkovic. Es cierto que yo estaba en otro club, pero siempre he seguido la trayectoria de la Lazio. Los primeros años le costó un poco. Luego se convirtió en el futbolista extraordinario que todos conocemos. El mismo Ciro Immobile estuvo un poco deambulando, incluso en el extranjero, y luego llegó a la Lazio. Tuvo algunas dificultades, pero luego empezó a marcar 30 o 35 goles. Cuando Sarri dice que hay que tener paciencia, probablemente también quiera decir que hay que darles a estos chicos la oportunidad de aclimatarse, de construir un grupo cohesionado, un vestuario sólido para darnos alguna satisfacción. Por desgracia, la hierba que quiero no la encontramos en ninguna parte, hay que creer en el trabajo que se hace. Yo creo firmemente en ello y espero que también puedan creer en ello todos aquellos a quienes les importa el destino de la Lazio».