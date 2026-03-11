Lazio, inaugurado en Latina un nuevo centro deportivo dedicado a Vincenzo D'Amico. Presente una delegación del club biancoceleste

En la página web de laLazio, el evento se describió así en un comunicado oficial: «La S.S. Lazio ha participado hoy, en el municipio de Latina, en la presentación de las instalaciones deportivas dedicadas a Vincenzo D'Amico, inolvidable futbolista biancoceleste y protagonista del histórico Scudetto de 1974. Un momento significativo en recuerdo de un hombre que representó mucho más que un simple jugador: Vincenzo D'Amico fue un símbolo de la Lazio y un ejemplo de los valores más auténticos del deporte: pasión, sacrificio, espíritu de equipo y respeto. La nueva instalación nace como un espacio dedicado a los jóvenes y a la comunidad, un lugar donde chicos y chicas podrán crecer, entrenar y compartir su pasión por el deporte. Un proyecto que demuestra cómo el fútbol, cuando se vive en su dimensión más auténtica, puede representar una importante herramienta educativa y social. La S.S. Lazio renueva su compromiso de promover el deporte como una oportunidad de formación, inclusión y crecimiento para las nuevas generaciones. La Sociedad desea además agradecer al Ayuntamiento de Latina y a todas las instituciones que han contribuido a la realización de este proyecto, que representa no solo una nueva instalación deportiva, sino también un espacio comunitario en el que los valores del deporte podrán seguir vivos cada día. Dedicarle un campo a Vincenzo D'Amico significa custodiar su memoria y transmitirla a las nuevas generaciones. Cada joven que entre en esta instalación continuará, de alguna manera, la historia de un campeón que creció con el balón en los pies y con la Lazio en el corazón. Desde hace ciento veintiséis años, la Lazio es una comunidad antes que un equipo: una historia hecha de personas, valores y ejemplos que trascienden generaciones. Vincenzo D'Amico fue uno de esos ejemplos. La S.S. Lazio seguirá estando al lado de los territorios, de los jóvenes y de todas las realidades que creen en el deporte como herramienta de crecimiento, educación y comunidad».